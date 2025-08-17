Starkregen, Hagel und Windböen: DWD hebt Unwetterwarnungen weitgehend wieder auf

Diese Woche hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch in ganz Bayern vor Hitze gewarnt. Am Wochenende änderte sich das. Statt vor zu hohen Temperaturen warnte der DWD am Samstag vor heftigen Gewittern. In vielen Teilen Bayerns bleibt das Wetter am Wochenende gewittrig.

Wetter in Bayern: Starkregen und Windböen am Samstag

Am Samstag sprach der DWD in einigen Landkreisen Bayerns eine amtliche Unwetterwarnung aus. Es wurde vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter gewarnt. Zudem traten Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Stundenkilometern auf. Inzwischen wurden die Warnungen vor schwerem Gewitter fast vollständig wieder aufgehoben. Trotzdem ist das schlechte Wetter nicht vorbei.

In einigen Landkreisen warnt der DWD bis Samstagnachmittag vor starkem Gewitter. Eine mögliche Gefahr sind demnach Blitzschläge. Hier besteht Lebensgefahr. Um sich bei Blitz und Donner nicht in Gefahr zu bringen, sollten einige wichtige Punkte beachtet werden. Außerdem treten Windböen und Starkregen auf. Der DWD rät dazu, sich nicht im Freien aufzuhalten und sich Schutz in Gebäuden zu suchen. Gewässer sollen vermieden werden. Autofahrer sollen ihr Verhalten im Straßenverkehr anpassen.

Gewitter am Sonntag: DWD erwartet einzelne Gewitter in Bayern

Am Sonntag kommt es im Süden des Freistaats zu Gewittern, so der DWD. Ansonsten scheint vielerorts die Sonne. Die Temperaturen bleiben unter 30 Grad und liegen zwischen 23 und 27 Grad. Für Montag sind keine Gewitter mehr angekündigt und am Dienstag sollen die Temperaturen wieder auf bis zu 30 Grad steigen.

Regen und Gewitter am Wochenende: Waldbrandrisiko in Bayern sinkt wieder

Manche Regionen Bayerns können sich über den nassen Wetterumschwung freuen. Zwar hatten die hohen Temperaturen der vergangenen Tage für traumhaftes Badewetter gesorgt, aber auch das Waldbrandrisiko in Bayern erhöht. Von Mittwoch bis Freitag war die Gefahr eines Waldbrandes im ganzen Freistaat mittel bis hoch. Zum Wochenende soll die Waldbrandgefahr wieder abnehmen.