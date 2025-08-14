Bis zu 38 Grad: DWD warnt vor Hitze – alle Landkreise Bayerns derzeit betroffen

Bereits am Wochenende und am Montag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einigen bayerischen Landkreisen vor Hitze gewarnt. Auch am Donnerstag wird sich das kaum ändern. Der DWD erwartet sogar Temperaturen von bis zu 38 Grad. In manchen Landkreisen Bayerns wird vor extremer Hitze gewarnt.

Hitzewarnung: Alle Landkreise des Freistaats sind am Donnerstag betroffen

In ganz Deutschland wird es heute heiß. Für den Süden und Südwesten Deutschlands warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen sogar vor der Hitze und sommerlichen Temperaturen bis zu 34 Grad. Bereits in den Morgenstunden galt für einige Landkreise Bayerns eine Hitzemeldung. Nun hat sich die Situation verschärft: Eine amtliche Warnung vor Hitze hat der DWD nun für alle Landkreise des Freistaats ausgesprochen.

Noch heißer soll es am Donnerstag werden; örtlich sind laut DWD 38 Grad mit „extremer Wärmebelastung“ in einigen Teilen Deutschlands möglich. In den Landkreisen Miltenberg und um Aschaffenburg warnt der DWD sogar vor extremer Hitze.

DWD warnt vor Hitze in Bayern: Darauf sollen Menschen achten

Von vormittags, 11 Uhr, bis in den Abend hinein, circa 19 Uhr, soll die starke Hitze in den aufgezählten Landkreisen dauern. Bis dahin empfiehlt der DWD, die Hitze nach Möglichkeit zu meiden. Auch sollen die Betroffenen darauf achten, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten. Denn laut DWD kann die Hitzebelastung für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Besonders gefährdet seien alte und pflegebedürftige Menschen.

Wieder unter 30 Grad: So wird das Wetter am Wochenende in Bayern

Auch in der dieser Woche war es in Bayern heiß. Am Freitag bleibt es weiterhin sehr war. Die Temperaturen sinken laut DWD auf maximal 36 Grad. Am Wochenende wird es dann wieder kühler. Samstags soll es in Bayern gebietsweise bis zu 31 Grad haben. Am Sonntag fallen die Temperaturen unter 30 Grad – es bleibt bei sommerlichen 23 bis 28 Grad. Der Hitzerekord in Bayern liegt dieses Jahr bei 39 Grad, die im Juli in Kitzingen bei Würzburg gemessen wurden.

Für viele hilft bei der Hitze nur eine Abkühlung im Freibad – für Kinder und Jugendliche in Augsburg ist das besonders interessant. Sie haben bis zum letzten Ferientag am Montag, 15. September, freien Eintritt in die städtischen Freibäder. Auch in den anderen Freibädern in Schwaben läuft die Badesaison. Hier gibt es alle Infos, Preise und Öffnungszeiten zu den Freibädern der Region.