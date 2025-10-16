Sichtweite unter 150 Meter: DWD warnt vor dichtem Nebel

Wer dieser Tage morgens unterwegs ist, muss sich weiterhin auf dichten Nebel einstellen. Das geht aus der Wetterwarnung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hervor. Für Donnerstagmorgen, 16. Oktober, zeigt die Übersichtskarte weiten Teilen Bayerns die Gelbe Karte - für viele bayerische Landkreise gilt die erste der vier Wetterwarnstufen. Vor allem der Nebel bleibt ein Dauerthema.

Wetterwarnung wegen Nebels: Wo herrscht schlechte Sicht?

Bis in den Vormittag, so der DWD, kann sich der Nebel halten. Erst im weiteren Tagesverlauf lockern sich die Nebelschwaden zunehmend auf, auf blauen Himmel jedoch kann weniger gehofft werden: Die Nebelwarnung gilt bis etwa 10 Uhr, im Anschluss soll es dennoch weiter trüb bleiben. Bis dahin müsse gebietsweise mit eingeschränkter Sicht gerechnet werden. Der DWD nennt 150 Meter.

Ausgenommen von der Nebelwarnung im südlichen Bayern sind der Kreis Traunstein und das Berchtesgadener Land. Auch der Norden des Freistaats ist nicht vom Nebel betroffen. Für alle Landkreise südlich von Würzburg und Bayreuth gilt jedoch die Warnstufe.