DWD warnt vor Starkregen in Bayern: Diese Landkreise sind aktuell betroffen

Seit dem frühen Freitagmorgen fällt in einigen Teilen Bayerns bereits Regen. Und zwar so stark, dass der Deutsche Wetterdienst darauf reagiert und für einige Landkreise eine amtliche Warnung ausspricht. Vor allem in Westen, Norden und Osten Bayerns sind Kreise betroffen.
Den Vorhersagen zufolge sollen zudem bereits am Nachmittag erneut starker Regen sowie Gewitter in Bayern einsetzen, dann aber vor allem im Gebiet rund um die Alpen, das Alpenvorland und den Bayerischen Wald.
DWD warnt am Freitagmorgen vor Starkregen in Bayern
Innerhalb weniger Stunden sollen am Freitagmorgen in den betroffenen Gebieten Niederschläge fallen, die der Warnstufe 2 von 4 entsprechen. Die Rede ist dabei von Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² in kurzer Zeit.
In diesen Landkreisen warnt der Wetterdienst aktuell mit Warnstufe 2:
- Donau-Ries
- Weißenburg-Gunzenhausen
- Roth
- Kreis und Stadt Ansbach
- Kreis und Stadt Fürth
- Nürnberg
- Schwabach
- Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
- Kitzingen
- Kreis und Stadt Würzburg
- Kreis Main-Spessart
- Kreis und Stadt Schweinfurt
- Kreis und Stadt Aschaffenburg
- Miltenberg
- Rottal-Inn
- Kreis und Stadt Passau
- Freyung-Grafenau
- Deggendorf
- Regen
- Eichstätt
- Neumarkt i.d. OPf.
- Nürnberger Land
- Amberg-Sulzbach
- Kreis und Stadt Bayreuth
Unwetter in Bayern: Diese möglichen Gefahren bringt der Starkregen mit sich
Der Wetterdienst informiert auch, dass durch die starken Regenfälle Gefahren entstehen können. Etwa durch vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen und Unterführungen. Außerdem kann es Aquaplaning auf den Straßen geben. Daher empfiehlt der DWD den Menschen in den betroffenen Landkreisen, ihr Verhalten im Straßenverkehr anpassen und überflutete und gefährdete Abschnitte (wie Unterführungen) zu meiden.
Bereits an den vergangenen Tagen gab es immer wieder Unwetterwarnungen durch den DWD. Meist aufgrund starker Gewitter, aber auch wegen Starkregens, wie am Donnerstag. So mancher fragt sich da wohl: Ist der Sommer jetzt endgültig vorbei?
