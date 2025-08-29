DWD warnt vor Starkregen in Bayern: Diese Landkreise sind aktuell betroffen

Seit dem frühen Freitagmorgen fällt in einigen Teilen Bayerns bereits Regen. Und zwar so stark, dass der Deutsche Wetterdienst darauf reagiert und für einige Landkreise eine amtliche Warnung ausspricht. Vor allem in Westen, Norden und Osten Bayerns sind Kreise betroffen.

Den Vorhersagen zufolge sollen zudem bereits am Nachmittag erneut starker Regen sowie Gewitter in Bayern einsetzen, dann aber vor allem im Gebiet rund um die Alpen, das Alpenvorland und den Bayerischen Wald.

DWD warnt am Freitagmorgen vor Starkregen in Bayern

Innerhalb weniger Stunden sollen am Freitagmorgen in den betroffenen Gebieten Niederschläge fallen, die der Warnstufe 2 von 4 entsprechen. Die Rede ist dabei von Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² in kurzer Zeit.

In diesen Landkreisen warnt der Wetterdienst aktuell mit Warnstufe 2:

Donau-Ries

Weißenburg-Gunzenhausen

Roth

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Fürth

Nürnberg

Schwabach

Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kitzingen

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Miltenberg

Rottal-Inn

Kreis und Stadt Passau

Freyung-Grafenau

Deggendorf

Regen

Eichstätt

Neumarkt i.d. OPf.

Nürnberger Land

Amberg-Sulzbach

Kreis und Stadt Bayreuth

Unwetter in Bayern: Diese möglichen Gefahren bringt der Starkregen mit sich

Der Wetterdienst informiert auch, dass durch die starken Regenfälle Gefahren entstehen können. Etwa durch vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen und Unterführungen. Außerdem kann es Aquaplaning auf den Straßen geben. Daher empfiehlt der DWD den Menschen in den betroffenen Landkreisen, ihr Verhalten im Straßenverkehr anpassen und überflutete und gefährdete Abschnitte (wie Unterführungen) zu meiden.

Bereits an den vergangenen Tagen gab es immer wieder Unwetterwarnungen durch den DWD. Meist aufgrund starker Gewitter, aber auch wegen Starkregens, wie am Donnerstag. So mancher fragt sich da wohl: Ist der Sommer jetzt endgültig vorbei?