DWD warnt vor Starkregen und Gewitter in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Das Wochenende hatte bereits verregnet geendet, nun wartet auch am Wochenanfang viel Regen auf die Menschen in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt am Montag Starkregen für einige Regionen im Freistaat voraus. Zum Nachmittag und Abend könne es, so der DWD, vor allem in Schwaben und Franken zudem auch einige Gewitter geben, die aus Westen gemeinsam mit stürmischen Böen um die 70 km/h aufziehen. Welche bayerischen Landkreise von einer Unwetterwarnung betroffen sind und worauf sich die Menschen einstellen müssen, haben wir hier für sie zusammengefasst.

DWD: Unwetterwarnung vor allem im Nordosten Bayerns

Laut DWD-Webseite trifft der Starkregen zunächst den Norden und Nordosten des Freistaats. Hier soll es ab nachmittags bis in den Abend zu Niederschlagsmengen zwischen 20 und 35 Liter pro Quadratmeter innerhalb von sechs Stunden kommen. Der Wetterdienst gab deshalb eine Unwetterwarnung der Stufe 2 (Warnung vor markantem Wetter) für einige Landkreise heraus.

Für die vom Starkregen betroffenen Landkreise in der Nordhälfte Bayerns gilt die Warnung bis Montagabend, 19 Uhr. Im Nordwesten soll es zu starken Gewittern kommen. Hier gilt ebenfalls eine Warnung der Stufe 2 – bis etwa 14.30 Uhr.

Für diese Landkreise in Bayern gilt eine Unwetterwarnung der Stufe 2

Diese Landkreise in Bayern sind von der Unwetterwarnung der Stufe 2 am Montag, 21. Juli, betroffen:

Kreis und Stadt Schweinfurt

Haßberge

Kreis und Stadt Coburg

Lichtenfels

Kreis und Stadt Bamberg

Kronach

Kulmbach

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Hof

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Neustadt a.d. Waldnaab

Amberg-Sulzbach

Kreis und Stadt Aschaffenburg (starkes Gewitter)

Main-Spessart (starkes Gewitter)

Was bedeutet das für die Menschen in den betroffenen Gegenden? Laut DWD besteht Gefahr durch vereinzelte, rasche Überflutungen sowohl von Straßen als auch Unterführungen. Autofahrerinnen und Autofahrer werden vor Aquaplaning gewarnt. Deshalb gilt: Das Verhalten auf der Straße sollte angepasst werden, überflutete Abschnitte – etwa Unterführungen – sollten gemieden werden.

Warnung vor starkem Gewitter in Teilen des Freistaats

Dort, wo starke Gewitter wüten besteht zudem die Gefahr durch Blitzschlag. Gegenstände können durch den starken Wind zudem umherfliegen, auch hier kann es zu Überflutungen kommen. Menschen sollten sich laut Wetterdienst nicht im Freien aufhalten.

In der Nacht war es in Bayern bereits teilweise zu Unwettern mit Hagel und starkem Wind gekommen. In Schwaben waren die Gewitter besonders heftig. Es kam zu einen Zwischenfällen und Polizeieinsätzen in der Region, sowie einem Unfall auf der A8.