DWD warnt vor Wind und Sturmböen: Diese Landkreise in Bayern sind betroffen

Das Wetter in Bayern startet mit Wind und Sturm in die neue Woche. Ein Sturmtief über der Nordsee zieht von Schottland nach Dänemark und sorgt für unbeständiges Wetter – seine Auswirkungen sind bis in den Freistaat zu spüren. Am heutigen Montag sind in vielen Regionen Bayerns heftige Böen zu erwarten. Bereits für den Vormittag gilt in vielen Landkreisen eine Wetterwarnung vor Wind und Sturm. Am Abend kann es vereinzelt auch zu Gewittern kommen – möglicherweise mit Hagel.

Der Wind nimmt im Tagesverlauf an Fahrt auf: Am Montagvormittag dreht er von Süd auf Südwest und wird besonders im höheren Bergland von Böen bis zu 60 Stundenkilometern oder mehr begleitet. Gerade in höheren Lagen wie Rhön und Spessart kann es sehr ungemütlich werden. Auf den Mittelgebirgs- und Alpengipfeln anhaltend Sturmböen bis 80 Stundenkilometern aus Südwest bis West. Der Deutsche Wetterdienst hat für den Montag eine Warnung vor Wind- und Sturmböen herausgegeben. Betroffen sind viele Landkreise vor allem im Norden Bayerns.

DWD warnt vor Sturm: Hier gilt am Montag eine amtliche Warnung der Stufe 2

Für diese Landkreise gilt am Montag ab 10 Uhr eine amtliche Wetter-Warnung der Stufe 2 des DWD:

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis Kronach

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Rhön-Grabfeld

Wetter-Warnung der Stufe 1: In diesen Landkreisen warnt der DWD vor Windböen

Für diese Landkreise gilt am Montag ab 10 Uhr eine amtliche Wetter-Warnung der Stufe 1 des DWD:

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Haßberge

Kreis Erlangen-Höchstädt

Kreis und Stadt Hof

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Lichtenfels

Kreis Kulmbach

Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Kreis Kitzingen

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Die Wetterwarnungen vor Wind- und Sturmböen gelten in den betroffenen Landkreisen zwischen 10 Uhr und 20 Uhr. Im Laufe des Abends und der Nacht auf Dienstag soll der Wind etwas nachlassen. In der Nacht zum Dienstag steigt aber an den Alpen und hier besonders im Berchtesgadener Land die Wahrscheinlichkeit für starke Gewitter mit Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in 6 Stunden. Örtlich kann es auch zu einzelnen Gewittern mit kleinkörnigem Hagel kommen.

Auch am frühen Dienstagmorgen sind erneut stark auffrischende Böen aus Südwest bis West zu erwarten. Dann können Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Stundenkilometern erreicht werden. Auch tagsüber wird es am Dienstag erneut stürmisch.