Wetterdienst warnt vor Wind und Sturm: Diese Landkreise in Bayern sind betroffen

Das Wetter in Bayern zeigt sich in dieser Woche von seiner herbstlichen Seite: Ein Sturmtief über der Nordsee bringt unbeständiges Wetter nach Deutschland – und seine Auswirkungen sind seit dem Montag bis in den Freistaat zu spüren. Fast im gesamten Freistaat weht ein kräftiger Wind. Gerade im Bergland, aber auch in freien Lagen können auch Sturmböen dabei sein. Der Deutsche Wetterdienst hat für einige Landkreise eine Sturm-Warnung herausgegeben.

DWD warnt vor Sturm in Bayern: Böen bis zu 80 Stundenkilometer in einzelnen Regionen

Insgesamt wird der Dienstag in Bayern teils sonnig, teils wolkig – aber immer und überall sehr windig. Heute Früh regnet es in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen lokal noch beständig. Dabei werden innerhalb weniger Stunden Mengen zwischen 15 und 30 Liter pro Quadratmeter erreicht. Vereinzelt sind gerade im Alpenraum auch kurze Gewitter nicht auszuschließen.

Tagsüber ist im gesamten Freistaat immer wieder mit teils heftigen Windböen aus dem Westen zu rechnen. Gerade in Nordbayern erreichen diese eine Windstärke von bis zu 60 Stundenkilometern. In freien Lagen sowie im Bergland wehen zeitweise auch stürmische Böen bis 70 Stundenkilometern. Und auf den Gipfeln des Bayerischen Waldes warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen von bis zu 80 Stundenkilometern. Erst in der Nacht zum Mittwoch soll der Wind auch in höheren Lagen nachlassen.

DWD warnt vor Sturm: Hier gilt aktuell eine amtliche Warnung der Stufe 2

Für diese Landkreise gilt am Dienstag ab 5.30 Uhr eine amtliche Wetter-Warnung der Stufe 2 des DWD:

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Bad Kissingen

Kreis Berchtesgadener Land

Kreis Cham

Kreis Coburg

Kreis Deggendorf

Kreis Freyung-Grafenau

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis Miesbach

Kreis Ostallgäu

Kreis Regen

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Staubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis Traunstein

Die Warnungen des DWD gelten in den einzelnen Landkreisen teilweise bis in den Nachmittag hinein.

Wetter-Warnung des DWD: Hier gilt aktuell eine Warnung vor Wind (Stufe 1)

Für diese Landkreise gilt am Dienstag ab 5.30 Uhr eine amtliche Wetter-Warnung der Stufe 1 des DWD: