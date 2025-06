Endlich 40! Katharina Schulze ist jetzt im Ministerpräsidenten-Alter

„Ich bin jetzt nicht gerade ein Geburtstags-Feierbiest“, gesteht Katharina Schulze. Doch an diesem Freitag, 20. Juni, wird die Grünen-Fraktionschefin im Bayerischen Landtag vierzig Jahre alt. Solch ein runder Geburtstag ist ja nicht nur ein guter Grund zum Feiern, sondern auch, um neue Ziele im Leben ins Visier zu nehmen.

Katharina Schulze wird 40: „Politisch ist dieser Geburtstag in der Tat interessant“

Zumal Schulze eine Altersschwelle nimmt, die für eine Spitzenpolitikerin im Freistaat relevant ist: Denn in der Bayerischen Verfassung heißt es zum Amt des Ministerpräsidenten: „Wählbar ist jeder wahlberechtigte Bayer, der das 40. Lebensjahr vollendet hat.“ Feierbiest hin oder her: „Politisch ist dieser Geburtstag in der Tat interessant“, räumt Schulze deshalb mit einem Schmunzeln ein. Weshalb sie ja mit ihrer Partei schon mal versucht hat, diese Regel per Gesetzesvorschlag zu kippen. Das war im Sommer 2022, gut ein Jahr vor der Landtagswahl. Schulze scheiterte aber vor allem am Widerstand der CSU.

Nun ist es ja nicht so, dass die letzten Wahlergebnisse der Grünen in Bayern es sehr wahrscheinlich machen, dass eine Grüne im Freistaat in absehbarer Zeit dem Vorbild in Baden-Württemberg folgt und wie dort Winfried Kretschmann das höchste Regierungsamt erringt: 14,4 Prozent erreichte die Öko-Partei bei der Landtagswahl 2023. Bei der Bundestagswahl im Februar bekamen die Grünen in Bayern sogar nur 12,2 Prozent.

Trotzdem: Schulze ist zweifellos der bekannteste Kopf der Grünen in Bayern – und in der nach wie vor stark von Männern geprägten bayerischen Landespolitik eine der wenigen profilierten Frauen. Weibliche Vorbilder seien wichtig, findet Schulze – gerade auch in der Politik. Damit in Zukunft mehr junge Frauen in politische Spitzenämter drängen.

Keine rauschende Club-Nacht zur Feier des 40. Geburtstags von Katharina Schulze

Schulze kennt allerdings auch die Kehrseite ihrer Bekanntheit: Im Landtagswahlkampf 2023 wurde sie in Neu-Ulm mit einem Stein beworfen. Sexistische Beleidigungen und Bedrohungen sind keine Seltenheit. Bevor sie mit ihrem Ehemann, dem baden-württembergischen Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne), zwei Kinder hatte, sei ihr zudem vorgeworfen worden, sie habe nur ihre Karriere im Kopf. „Jetzt habe ich zwei Kinder und jetzt wird mir teilweise unterstellt, ich würde mich nicht richtig um sie kümmern.“

Wie feiert sie ihren Ehrentag? „Eine rauschende Club-Nacht wird mein Vierzigster sicher nicht mehr“, erzählt Schulze. Denn ihr „natürlicher Wecker“ in Person ihres letzten Sommer geborenen zweiten Sohnes „geht spätestens um 5.30 Uhr“. Am Freitag werde im kleinen Kreis mit der Familie gefeiert, am Samstag kommen dann einige alte Freunde: „Aber nachmittags, nicht abends. Denn die haben fast alle kleine Kinder.“ Das Leben ändere sich eben und das sei auch gut so, findet Schulze. „Vierzig fühlt sich für mich gut an“, beteuert sie. Und das völlig unabhängig von verfassungsrechtlichen Altersgrenzen.