Entwarnung in Plattling: Entflohener Straftäter von Polizei gefasst - „äußerst gefährlich“

Entwarnung für die Bevölkerung rund um das niederbayerische Plattling: Ein verurteilter Straftäter, der während eines Freigangs in der östlichen Region des Freistaats entkommen war, ist gefasst worden. Wie die Polizei in der Nacht auf Freitag (9. August 2024) berichtete, wurde der 24-Jährige in Plattling nahe eines Lebensmitteldiscounters am späten Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr festgenommen, ohne dabei Widerstand zu leisten.

Gesuchter Straftäter gefasst - Flucht im Beisein von Krankenhausmitarbeitern

Die Festnahme des jungen Afrikaners gelang dank sachdienlicher Hinweise aus der Bevölkerung. Seit Donnerstagnachmittag war ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf der Suche nach dem Flüchtigen, der mit mit zwei Krankenhausmitarbeitern in der 12.000-Einwohner-Stadt unterwegs war, als es ihm gelang, zu fliehen.

Der Mann, der wegen eines Tötungsdelikts verurteilt wurde, ist nach Angaben der Polizei nun im Bezirkskrankenhaus Mainkofen in Deggendorf untergebracht. Laut Polizeiangaben wird bzw. wurde der Somalier als „äußerst gefährlich“ eingestuft. Die Warn-App NINA hatte eine Warnung für Ostbayern herausgegeben, wozu auch die Regionen Regensburg, Cham und Kelheim zählen.

