Sicherheit im Landkreis Augsburg: Was die Warn-App "Nina" alles kann

Über die Warn-App des Bundes, kurz Nina, wird die Bevölkerung vor Gefahren geschützt. Woher sie ihre Informationen erhält und wie die App bei Einsatzkräften ankommt.

Im Juni 2015 wurde sie erstmals in Hannover auf der Messe Interschutz vorgestellt: Die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Nina. Wer sie kostenfrei herunterlädt, erhält wichtige Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes für unterschiedliche Gefahrenlagen – auf Wunsch standortspezifisch. Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und bayernweite Hochwasserinformationen werden über die Warn-App ebenfalls ausgespielt.

Seit Dezember 2017 macht die Region über Nina auf lokale Gefahren aufmerksam. Das kann ein Bombenfund, eine Gefahrstoffausbreitung oder massive Rauchentwicklung bei Großbrand sein. Landkreis-Sprecherin Annemarie Scirtuicchio erklärt, wie die Informationen zur App und damit an den Nutzer gelangen. „Die App kann von jeglichen Katastrophenschutzbehörden gefüttert werden, also vom Bund, der Regierung, den kreisfreien Städten oder von uns, dem Landratsamt als Kreisverwaltungsbehörde. Auch die Integrierte Leitstelle hat die Möglichkeit, eine Warnung im Auftrag von Einsatzleitungen vor Ort, meist Feuerwehren, zu veröffentlichen. Die sogenannte Führungsgruppe Katastrophenschutz übernimmt die Warnung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen. Das kann zum Beispiel ein schwerer Chemieunfall sein. Die Führungsgruppe stellt fest, welche Kommunen betroffen sind und gewarnt werden müssen."

Wer auf GPS-Tracking verzichtet, kann gezielt die Gebiete auswählen, für die er gewarnt werden möchte: Landkreise, Gemeinden oder Umkreise um einen frei wählbaren Ort sind möglich. Foto: Jana Korczikowski

Als Nächstes werde eine Warnmeldung per Push-Nachricht auf das Smartphone des Nina-Nutzers geschickt, wenn dieser sich in der Nähe des Gefahrenorts befindet oder ihn als Meldeort angegeben hat, erläutert Scirtuicchio. „Bei größeren Schadenslagen wird der Einsatz vor Ort vom sogenannten Örtlichen Einsatzleiter in enger Abstimmung mit der Führungsgruppe Katastrophenschutz koordiniert.“ Auch er kann als Erstes die Notlage feststellen und die Führungsgruppe Katastrophenschutz um Veröffentlichung einer Warnung bitten.

Thomas Rittel ist Örtlicher Einsatzleiter für den Landkreis. Der Diedorfer findet die Anwendung nicht nur bei aktuellen Einsätzen sinnvoll. "Ich nutze die App auch privat, um immer informiert zu sein. Als Schnelleinsatzgruppe sind wir dankbar über alle Vorabinformationen, die wir so bekommen. Wenn ich beispielsweise die Warnung über einen Bombenfund im Landkreis sehe, kann ich abschätzen, welcher Einsatz auf mich zukommt und schnell reagieren", sagt der BRK-Einsatzleiter.

Nina warnte vor Rauchentwicklung bei Brand in Schwabmünchner Ziegelei

Über die App wird nicht nur gewarnt. Auch Verhaltenstipps können ausgespielt werden. Anwohner können zum Beispiel aufgefordert werden, in ihren Wohnungen zu bleiben, wenn es in der Nähe zu einer starken Rauchentwicklung kommt. So wie jüngst in Schwabmünchen, wo es in einer Ziegelei brannte. Vor Ort war der Schwabmünchner Feuerwehrkommandant Stefan Missenhardt. Er findet derartige Apps, die von zentraler öffentlicher Stelle gesteuert werden, auf jeden Fall sinnvoll: "Über das Smartphone erreiche ich viele Menschen in kürzester Zeit." Die Hürde sei allerdings, dass es dazu auch eingeschaltet sein muss. "Problematisch war es damals beim Hochwasser im Ahrtal. Die Menschen bekamen teils nichts von der Gefahr mit, selbst wenn sie eine Warn-App installiert hatten – weil ihr Smartphone nachts aus war."

Deswegen setze er als Kommandant darauf, dass bayernweit zusätzlich wieder das gesamte Sirenennetz für den Bevölkerungsschutz eingesetzt wird. "Es sollte wieder einen klaren Ton geben, der für alle bedeutet: Achtung, Gefahr!" Früher habe es so etwas flächendeckend gegeben, erklärt er. Nach dem Kalten Krieg wurden die Sirenen dann in den meisten Gebieten nur noch eingesetzt, um die Feuerwehr zu alarmieren. Manche wären dagegen noch mit einem Katastrophenalarm ausgestattet – in der Nähe von sogenannten Störfallbetrieben – am Atomkraftsstandort Gundremmingen etwa. "Mein Wunsch wäre, dass einheitlich alle Sirenen wieder mit einem speziellen Heulton vor Gefahren warnen würden. Dazu müsste aber auch das Bewusstsein in der Bevölkerung geschärft werden", betont Missenhardt.

Landratsamtssprecherin: "Warn-App Nina ist eine gute Wahl"

Wie die Feuerwehrsirenen mit Probealarmen jeden ersten Samstag im Monat wird auch Nina regelmäßig im Rahmen von Übungen getestet, sagt Annemarie Scirtuicchio. „Natürlich gibt es wie bei allen Apps Verbesserungsmöglichkeiten, weswegen Nina vom BBK immer weiter optimiert wird.“ Die App sei auf jeden Fall empfehlenswert. „Durch die hohe Zuverlässigkeit und die intuitive Bedienung ist sie für uns Anwender wie auch die Nutzer gut geeignet“, findet die Landratsamtssprecherin. „Es gibt auch andere ähnliche Anwendungen“, fügt sie hinzu, „es genügt aber, eine App zu installieren, und da ist Nina eine gute Wahl.“ Nina kann nämlich alle Warnungen aus anderen Warn-Apps wie Biwapp oder Katwarn anzeigen.

Als am 8. Dezember 2022 Smartphone oder Tablet eine unbekannte Warnnachricht anzeigten, hatte das übrigens nichts mit Nina zu tun. An dem Tag wurde bundesweit das neue Warnsystem „Cell Broadcast“ getestet. Es soll voraussichtlich ab Februar dieses Jahres zusätzlich zu Warn-Apps, Rundfunknachrichten oder Sirenen eingesetzt werden, um Gefahrenmeldungen anonym an alle Mobilfunkgeräte zu senden, die in der betroffenen Region eingeschaltet sind.