Analyse mit Grafiken Die CSU gewinnt, die Grünen stürzen ab: So lief die Europawahl in der Region

Von Jakob Stadler - vor 17 Min.

Wo hat die CSU ihre Hochburgen? In welcher Gemeinde erreicht die AfD fast 30 Prozent und wo erzielten die Grünen ihre besten Ergebnisse? Die Antworten gibt es in unserer Analyse.

Die Union wird stärkste Kraft, die Grünen erleben einen bösen Absturz und auch die anderen Ampel-Parteien SPD sowie FDP verlieren im Vergleich zu vergangenen Wahlen. Die AfD hingegen erreicht trotz der jüngsten Skandale hohe Werte. Soweit zu den bundesweiten Ergebnissen der Europawahl – doch inwieweit spiegeln sich diese in der Region? Wo hat die CSU hier ihre Hochburgen, wo schneiden die Grünen dann doch überdurchschnittlich ab – und wie sehen eigentlich die Ergebnisse von Sahra Wagenknechts BSW aus? Wir werfen einen Blick auf die Zahlen in den Städten und Gemeinden sowie auf regionale Besonderheiten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Dass die CSU in Bayern die meisten Stimmen erhält, ist keine Überraschung und auch bei der Europawahl 2024 der Fall – es gilt sogar für jede einzelne Gemeinde in der Region. Bei der Landtagswahl 2023 war das anders: Da war die AfD in Oberrieden im Unterallgäu auf dem ersten Platz gelandet. Bei der Europawahl zog die CSU nun wieder an den Rechtspopulisten vorbei und landete mit etwas mehr als 31 Prozent knapp 1,5 Prozentpunkte vor der AfD.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .