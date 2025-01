Desinformation im Netz wird zu einem immer größeren Problem

Kein Tag vergeht, ohne dass Desinformation verbreitet wird: Ein Blick auf X, die Plattform von Elon Musk, genügt. Der reichste Mann der Welt und enge Berater des neuen, alten US-Präsidenten Donald Trump, nennt sich dort inzwischen „Kekius Maximus“ und hat sich auch ein neues Profilbild gegeben, das eines Frosches in römischer Militärmontur. Wie unter anderem die BBC erklärt, handelt es sich dabei um Pepe the Frog, ein Internetphänomen, das schon von Rechtsaußen-Gruppen genutzt worden sei. „Kek“, so die BBC weiter, sei überdies der Name des altägyptischen Gottes der Dunkelheit. Was gut zur aktuellen Rolle Musks passt, der nicht erst seit seinem Trommeln für rechte Parteien in Europa als eine Art Fürst der Finsternis gilt. Nach seiner in der Zeitung Welt abgedruckten Wahlwerbung für die AfD bezeichnete er zuletzt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf X als einen „Tyrannen“. Musk bezog sich, einmal mehr, auf einen Clip der deutschen AfD-nahen Influencerin Naomi Seibt, die als eine der führenden Stimmen der Neuen Rechten gilt. Sie hatte, wenn auch in Frageform, nahegelegt, Steinmeier drohe mit der Annullierung der Bundestagswahl – wegen der „X-Einmischung“.

Daniel Wirsching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Elon Musk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundestagswahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis