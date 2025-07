54-Jähriger stirbt bei Fahrradsturz in Unterfranken

Ein Radfahrer ist am Samstagabend bei der Gemeinde Maroldsweisach im unterfränkischen Landkreis Haßberge gestürzt. Der 54-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, wie die Polizei berichtet. Aus welchem Grund der Mann stürzte und starb, sei für die Beamtinnen und Beamten noch unklar.

Radfahrer in Unterfranken stirbt bei Sturz aus völlig unklaren Gründen

Den Polizeiangaben zufolge seien die Einsatzkräfte um ungefähr 22.55 Uhr zu der Unfallstelle gerufen worden. Dort hätten die Beamtinnen und Beamten allerdings nur noch den Tod des Fahrradfahrers feststellen können. Zur Ermittlung der Unfallursache sei der Fahrradweg ausgeleuchtet worden. Auch einen Sachverständigen habe die Polizei hinzugezogen.

Fahrradunfälle enden schnell tödlich. Glück im Unglück hatte erst am Freitag eine Radlerin in Neuburg. Die 60-Jährige verletzte sich bei einem Sturz zwar am Kopf – doch Rettungskräfte der Feuerwehr waren zufällig in der Nähe und konnten die Frau versorgen.