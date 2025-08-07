Internationales Ranking: Münchner Flughafen ist besonders familienfreundlich

Der Flughafen München liegt in einem internationalen Ranking der familienfreundlichsten Flughäfen unter die Top-Zehn. Der Airport überzeugte besonders durch seine vielen Spielbereiche für Kinder. Somit schaffte es München laut dem „Little Flyers Index“ weltweit auf Platz neuen unter den Flughäfen für Familien.

Untersucht wurde dabei unter anderem, wie viele Restaurants es an einem Flughafen gibt, die Anzahl der Spielbereiche oder Wickelräume und wie familienfreundlich die Sicherheitskontrollen gestaltet sind. Der Airport München konnte in allen Bereichen überzeugen und erreichte insgesamt 68.38 von 100 möglichen Punkten. Der familienfreundlichste Flughafen weltweit liegt laut dem Index in Menorca, Spanien. Neben München erzielte in Deutschland nur der Flughafen Berlin-Brandenburg eine Platzierung in den Top 50 des Rankings.

Das macht den Flughafen München so familienfreundlich

Der Flughafen München ist aus unterschiedlichen Gründen sehr familienfreundlich. Familien mit kleinen Kindern und schwangere Frauen können schneller durch die Sicherheits- und Passkontrolle gelangen: Im Terminal 1 können sie Schnellspuren (sogenannte Fast-Track-Spuren) bevorzugt nutzen und im Terminal 2 gibt es einen eigenen Familienzugang zur zentralen Sicherheitskontrolle. Zur Unterhaltung gibt es Kinderspielflächen, eine Aussichtsterrasse und einen Besucherpark.

Ebenfalls können Eltern am Flughafen Buggys für ihre Kinder ausleihen, wenn die Kleinen müde vom Laufen sind. Außerdem gibt es 54 Verpflegungsmöglichkeiten, von denen manche eigene Speisekarten für die kleinsten Gäste anbieten. Eltern erhalten in vielen Restaurants und Cafés am Airport kostenlos erwärmtes Wasser für das Fläschchen ihres Babys. In den meisten Damen- und Herren-WCs gibt es sogenannte Komfort-Kabinen mit extra viel Platz für Familien, inklusive Wickeltisch und separatem Waschbecken.

Flughäfen im Vergleich: München nicht in den Top 100 der Welt

Trotz der vielen Vorteile für Familien ist der Airport München in der aktuellen Rangliste der besten Flughäfen der Welt abgeschlagen. Der einstige Vorzeige-Flughafen mit Premium-Anspruch schaffte es nicht unter die Top 100. Unter den 250 bewerteten Airports landete München nur auf Platz 144 – hinter dem Berliner BER und Düsseldorf. Während der Flughafen München beim Angebot an Restaurants und Geschäften deutschlandweit an der Spitze liegt, drücken Pünktlichkeit und allgemeiner Service die Gesamtwertung.