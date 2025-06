Sechs neue Flugziele ab München: Lufthansa City erweitert Streckennetz

Das Angebot an Direktverbindungen am Flughafen München wächst weiter. Ab Juli 2025 erweitert die jüngste Fluglinie der Lufthansa-Gruppe, Lufthansa City, das Streckennetz um sechs neue Ziele, berichtet das Fachmagazin aero telegraph.

Die Ausweitung betrifft verschiedene europäische Regionen. So wird erstmals eine tägliche Nonstop-Verbindung in die spanische Stadt Sevilla eingerichtet. Flugtickets sind bereits ab dem kommenden Monat buchbar. Daneben führt Lufthansa City ab Oktober 2025 sechs wöchentliche Direktflüge nach Alicante an der Costa Blanca durch.

Flughafen München: Neue Direktverbindungen nach Neapel und Catania

Auch Italien rückt für Reisende aus Bayern näher: Ab August 2025 geht es täglich nach Neapel, das Angebot wird im September auf bis zu 20 Flüge pro Woche aufgestockt. Zusätzlich wird die sizilianische Stadt Catania ab September in den Flugplan aufgenommen und ebenfalls täglich angeflogen.

Darüber hinaus plant die Fluggesellschaft, die Anbindung an Osteuropa zu stärken. Bereits im August startet Lufthansa City mit täglichen Flügen in die bulgarische Hauptstadt Sofia. Ab Oktober 2025 steht außerdem Bukarest zweimal täglich auf dem Flugplan.

Lufthansa City: Neue Strecken ab München werden mit dem Airbus A320 Neo geflogen

Alle neuen Strecken werden mit dem Airbus A320 Neo bedient. Mit den sechs zusätzlichen Destinationen erhöht sich die Zahl der vom Münchner Flughafen aus erreichbaren Flugziele auf 218. Das Angebot ist damit eines der umfangreichsten in Deutschland.

Der Münchner Flughafen gilt in Deutschland als einer der sichersten. Im Jahr 2024 gab es dort ein Passagieraufkommen von rund 41,6 Millionen Fluggästen.