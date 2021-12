Freizeit

vor 48 Min.

Winterspaß auch ohne Ski: Diese Ausflugstipps sollten Sie kennen

Gerade jetzt in den Weihnachtsferien zieht es viele Menschen in die Natur. Sehr beliebt sind Orte, an denen Schnee liegt. Gerade in den Bergen lässt sich herrlich wandern.

Plus Zwischen den Jahren wollen viele raus in die Natur. Am liebsten dahin, wo Schnee liegt. Wir haben Tipps für Ausflugsziele, die aus der Region zügig zu erreichen sind.

Von Michael Munkler

Das berüchtigte Weihnachtstauwetter mal wieder: Pünktlich hat es in diesem Jahr zugeschlagen und für Regen statt Flocken in den bayerischen Alpen bis in höhere Lagen gesorgt. Mild soll es nach Angaben von Meteogroup-Chefmeteorologe Joachim Schug auch bis über den Jahreswechsel hinaus weitergehen. Doch in den Bergen liegt noch viel Schnee – nicht nur für die Wintersportler auf den Pisten. Und irgendwann wird die im Nordosten Europas liegende Frostluft auch wieder zu den Alpen kommen und für Neuschnee sorgen. „Wahrscheinlich ab dem 5. Januar“, sagt Schug mit einem Blick auf die langfristigen Berechnungen der Wettermodelle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen