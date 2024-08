Zu wenig Prüfer: Fahrschüler warten wochenlang auf Termin

Nach etlichen Fahrstunden ist es so weit: Die praktische Fahrprüfung steht an. Für die meisten ein Termin, der mit viel Aufregung verbunden ist – und auf den Fahrschüler und Fahrschülerinnen in Bayern oft eine Weile warten müssen. „Das ist kein Zustand mehr“, sagt eine Fahrlehrerin aus Augsburg. „Wir betteln um Termine.“ Seit Jahren stelle der TÜV zu wenige Prüftermine bereit. Die Wartezeit betrage schnell mal vier Wochen, sagt die Frau. Bei Erstprüflingen fürs Auto ist die Prüfung noch am besten planbar. Das bestätigt auch eine andere Fahrschule. Fahrschüler, die beim ersten Versuch durchfallen, müssten jedoch wieder mehrere Wochen auf die nächste Chance warten. Dazu kommt, dass der Führerschein immer teurer wird. So teuer, dass Klaus Holetschek, der CSU-Fraktionschef im Landtag, nun sogar vorschlägt, dass Ehrenamtlichen in bestimmten Bereichen die Kosten für den Führerschein erstattet werden oder sie zumindest einen Zuschuss bekommen sollten.

Etwa 1,8 Millionen praktische Fahrprüfungen sind im vergangenen Jahr in Deutschland abgehalten worden. Das geht aus einer Statistik des TÜV-Verbands hervor. Die Durchfallquote liegt bei der praktischen Prüfung bei etwa 30 Prozent. Nachprüfungen bedeuteten weniger Termine für andere Fahrschülerinnen und Fahrschüler. Nachprüfungen belasten das System. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Prüfanträge massiv gestiegen. In Bayern führte die zuständige Prüfstelle im Jahr 2023 etwa 300.000 praktische Prüfungen durch.

Fahrschulen in Bayern warten auf Termine für Fahrprüfungen

Laut Gesetz gibt es in jedem Bundesland eine zuständige Prüforganisation für Fahrprüfungen. In allen alten Bundesländern wird die Führerscheinprüfung vom jeweils regional zuständigen TÜV abgenommen, in Bayern vom TÜV Süd. In den neuen Bundesländern ist Dekra verantwortlich für die Fahrerlaubnisprüfung. Ausschließlich in Berlin haben die Fahrschüler die Wahl zwischen TÜV und Dekra.

Die Prüfungsorganisationen haben bis auf Berlin eine Alleinbeauftragung. Das heißt, die Prüfung kann in Bayern auch nur durch den TÜV Süd abgehalten werden. Dieses Monopol wollen die Ampelparteien in Berlin aufheben – so haben sie es im Koalitionsvertrag 2021 festgehalten. Der Markt soll für mehrere Organisationen geöffnet werden. Mehr Prüfungsorganisationen, also mehr Prüfungstermine? Das ist die Rechnung der Bundesregierung. Diese Maßnahme begrüßt auch die Augsburger Fahrlehrerin. Seit Jahren gebe es zu wenig Termine, das sei nicht erst seit der Corona-Pandemie so.

Auch die Gesellschaft für technische Überwachung (GTÜ) fordert eine Öffnung. Die Vorteile einer Monopolöffnung überwiegen klar, wie die GTÜ mitteilte. „Führerscheinanwärter profitieren von kürzeren Wartezeiten auf die Prüfungstermine und damit niedrigeren Kosten, denn das Aufrechterhalten ihrer Prüfungsreife macht zusätzliche Fahrstunden erforderlich“, so die GTÜ. Bisher kann die Gesellschaft noch in keinem Bundesland selbst Fahrprüfungen vornehmen. Würde es zu einer Marktöffnung kommen, könnte die GTÜ nach eigenen Angaben Fahrprüfer stellen.

Ampelkoalition will Markt für Prüforganisationen öffenen

Fahrprüfer und Fahrprüferinnen sind amtlich anerkannte Sachverständige. „Dieses Berufsbild beinhaltet eine Doppelqualifikation; einerseits die Durchführung von Fahrerlaubnisprüfungen und andererseits die Prüfung von Fahrzeugen. Voraussetzung für die Ausbildung ist ein abgeschlossenes Ingenieursstudium und in Ausnahmen ein Kfz-Meister“, sagt Vincenzo Lucà vom TÜV Süd. Ihm zufolge sind in Bayern aktuell mehr als 400 Fahrprüfer im Dienst. Seit 2020 habe sich die Zahl der Fahrprüfer um 25 Prozent erhöht.

Einer Öffnung des Markts steht der TÜV Süd kritisch gegenüber: Wenn mehrere Organisationen in Konkurrenz treten, könnte es dazu führen, dass weniger streng geprüft werde, um beliebter bei Fahrschülern und Fahrschulen zu werden. Auf die Gebühren haben die Prüforganisationen keinen Einfluss, sie sind gesetzlich geregelt. Sei eine Prüforganisation aber lockerer in der Bewertung, ziehe diese mehr Fahrschüler an, fürchtet der TÜV. Darunter könnte die Verkehrssicherheit leiden, so die Argumentation der Prüforganisation.

Um die langen Wartezeiten zu verkürzen, braucht es mehr Prüfer. Laut TÜV Süd werden jährlich neue Stellen geschaffen. Doch weil es weniger Jugendliche gibt, erwartet der TÜV Süd in Zukunft auch weniger Prüflinge und geht von einer Stagnation der Prüfanträge aus. Schwer vorherzusagen sei die Zahl aufgrund von Führerscheinumschreibungen (Zuzug aus anderen Ländern). Und auch die Durchfallquote scheint nur schwer vorherzusagen, diese ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Die Gründe für die steigende Durchfallquote sind laut Experten vielfältig. Unter anderem ist der komplexer und dichter werdenden Straßenverkehr ein Grund. In Städten liegt die Quote meist auch höher als auf dem Land.