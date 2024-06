Gymnasium in Bayern

06:07 Uhr

"Wir waren die Versuchskaninchen": So haben zwei Frauen das G8 erlebt

Plus Diese Woche enden Abiturprüfungen in Bayern – und zu Ende geht es auch mit dem G8. Was haben zwei Frauen damit erlebt? Und wie schauen sie auf die Wiedereinführung des G9?

Wenig Zeit, viel Stoff und viel Chaos: Wenn sich zwei Frauen aus der Region an ihre Zeit als Schülerinnen im achtjährigen Gymnasium erinnern, kommen sie immer wieder auf diese Probleme zu sprechen. Wie haben sie die Schulzeit erlebt? Und wie blicken sie darauf, dass 2024 der letzte Abiturjahrgang nach acht Jahren den Abschluss macht – und der nächste erst wieder nach neun?

Julia Knöferl, 31 Jahre, aus Augsburg

Ich gehörte zum ersten G8-Jahrgang. Allerdings war mir das nicht bewusst, als ich in der 5. Klasse auf ein Mädchengymnasium kam. Zunächst war alles wie üblich, ab der 6. Klasse wurde dann plötzlich das G8 ausprobiert. Wir waren die Versuchskaninchen. Während wir eigentlich schon mittendrin waren, überlegte man erst, nach welchem Lehrplan wir künftig unterrichtet werden sollten. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht so recht wussten, welche Themen sie mit uns behandeln sollten. Wirklich ausgelassen wurde letztlich zwar nichts Nennenswertes. Dafür zogen wir den Stoff einfach in kürzerer Zeit durch. Das bemerkte ich zum Beispiel, als ich bei einer Klassenfahrt nicht dabei sein konnte und deswegen in einer G9-Klasse untergebracht war. Meine eigene Klasse hatte meist ein flotteres Tempo. Ich denke, im G9 gab es einfach mehr Zeit, um Stoff zu wiederholen und Fragen zu stellen.

