Hitze, Dürre, Hochwasser: Wie die Landkreise in der Region auf Klimafolgen vorbereitet sind

Die Klimakrise wird drastische Folgen haben – auch in unserer Region. Doch viele Kreise und Städte sind darauf noch nicht vorbereitet. Auch, weil Geld fehlt.

Etwa 4500 Menschen sind vergangenes Jahr laut Robert Koch-Institut in Deutschland an den Folgen von Hitzewellen gestorben. Die Zahl von Sturzfluten steigt. Auch Unwetter, wie sie in der Nacht auf Mittwoch fast überall in Schwaben Verwüstungen anrichteten und 160 Polizei-Einsätze auslösten, werden zukünftig wohl häufiger auftreten. Aufhalten lässt sich diese Entwicklung nicht. Aber mit Maßnahmen zur Klimaanpassung können die Folgen abgemildert werden. Die will die Bundesregierung mit einem neuen Gesetz verbindlich machen. Denn bisher fehlen Konzepte zur Klimaanpassung noch in den meisten Landkreisen und Städten – auch in der Region. Das zeigt eine gemeinsame Recherche unserer Redaktion mit Correctiv, NDR, BR und WDR.

Nur wenige Kreise und kreisfreie Städte haben ein Konzept zur Klimaanpassung

Befragt wurden alle Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland. Nur ein Viertel derer, die auf die Umfrage antworteten, gaben an, ein Konzept zur Klimaanpassung erarbeitet zu haben. Auch in der Region fehlen solche Konzepte noch in vielen Landkreisen. Darunter Günzburg, Aichach-Friedberg oder Neuburg-Schrobenhausen. Einen eigenen Etat für die Klimaanpassung haben bisher nur Kempten, das Oberallgäu und das Ostallgäu.

