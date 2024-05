Unwetter Schäden durch Unwetter steigen um 35 Prozent: So ist die Lage in Ihrem Landkreis

Von Jonathan Lindenmaier - vor 49 Min.

Hagel, Starkregen und Hochwasser richten jedes Jahr Schäden in Milliardenhöhe an. Besonders hoch waren die Kosten 2023 in Bayern. Hier sehen Sie, wie stark Ihr Landkreis in der Vergangenheit betroffen war.

In der Nacht auf Dienstag schlugen in Augsburg mehrere Blitze ein, der Strom fiel aus, eine Hecke brannte. In anderen Teilen Bayerns überflutete der Regen Keller und Straßen. Beispiel: München. Mehrfach rückte die Feuerwehr in der Landeshauptstadt wegen Überflutungen aus. Im Südosten des Freistaats war es vor allem Hagel, der Zerstörungen an Häusern und Autos hinterließ.

Wie hoch der Schaden am Montag war, steht noch nicht fest. Unstrittig aber ist: Unwetter wie diese verursachen jedes Jahr Versicherungskosten in Milliardenhöhe. Deutschlandweit beliefen sich die Schäden im Jahr 2023 auf 5,7 Milliarden Euro. Das teilte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, am Montag in Berlin mit. Damit stieg die Summe gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Milliarden Euro – eine Zunahme um 35 Prozent.

