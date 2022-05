Gesundheit

Immer mehr Kinder und Jugendliche brauchen Hilfe in der Psychiatrie

Plus Valentin Burkhart leitet die Akutstation der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Josefinum in Augsburg. Vor allem die Suizidalität junger Menschen nimmt deutlich zu.

Von Daniela Hungbaur

Dass sie so verzweifelt sind, dass sie in so jungen Jahren ihr Leben nur noch beenden wollen, macht Valentin Burkhart immer wieder zu schaffen. Vor allem, dass seit der Corona-Pandemie deutlich mehr Kinder und Jugendliche in eine aus ihrer Sicht so ausweglose Lage kommen und suizidal werden. Der 27-Jährige hat zwar keine absoluten Zahlen für diese traurige Entwicklung. Aber er arbeitet mit den Betroffenen. Valentin Burkhart ist Fachkrankenpfleger für Psychiatrie und leitet im Josefinum in Augsburg, in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Akut- und Aufnahmestation. Es ist ein Bereich, der oft nicht im Fokus steht, wenn es um die steigenden Belastungen geht, die Pflegekräfte gerade in Folge der Pandemie schultern müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

