Gesundheit

vor 35 Min.

So wird die Krebsforschung in Bayern ausgebaut

Immer mehr Menschen erkranken an Krebs. In Bayern wird die Forschung zu Tumorerkrankungen nun ausgebaut: Die Krebszentren der Unikliniken Würzburg, Erlangen, Regensburg und Augsburg schließen sich zusammen. Ein Schwerpunkt des Verbundes wird die Immuntherapie sein, ein insgesamt sehr vielversprechender Behandlungsansatz bei Krebserkrankungen.

Plus Der Verbund der Tumorzentren der Unikliniken Würzburg, Erlangen, Regensburg und Augsburg will Therapieerfolge beschleunigen. Wie davon auch Patienten in ländlichen Regionen profitieren sollen.

Von Daniela Hungbaur Artikel anhören Shape

Krebserkrankungen nehmen zu. Hauptursache dafür ist die eigentlich erfreuliche Tatsache, dass wir Menschen immer älter werden. "Denn mit dem Alter wächst auch das Risiko für eine Tumorerkrankung“, sagt Prof. Dr. Martin Trepel, der Direktor des interdisziplinären Krebszentrums an der Universitätsklinik Augsburg. Die Behandlung von Krebs soll nun aber in Bayern massiv vorangetrieben werden: Dafür will der neue Verbund von Krebszentren der Unikliniken Würzburg, Erlangen, Regensburg und Augsburg, kurz WERA, sorgen. Denn dieser ist als eines von sechs Zentren bundesweit als Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) ausgezeichnet worden.

Was bedeutet dies aber nun konkret für Patientinnen und Patienten? "An der Augsburger Universitätsklinik wird damit der Forschungsschwerpunkt Onkologie noch einmal deutlich aufgewertet“, sagt Prof. Dr. Klaus Markstaller, der Ärztliche Direktor der Augsburger Uniklinik. Partner dieses Spitzenverbundes zu sein, ermögliche nicht nur den Forschenden neue, wichtige Studien zu initiieren, man partizipiere natürlich auch von den aktuellsten Erkenntnissen der anderen Häuser viel besser als bisher. Davon wiederum profitierten vor allem Patientinnen und Patienten. Gerade auch die Versorgung in ländlichen Regionen habe man besonders im Blick, betont Onkologe Trepel. Angedacht sei hier nicht nur ein intensiverer Austausch mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, sondern auch der Aufbau einer virtuellen Ambulanz, in der sich Patientinnen und Patienten vorstellen und so die neuesten Forschungserfolge in der Diagnostik und Therapie für Tumorerkrankungen nutzen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen