Sturmwarnung und Gewitter: So wird das Wetter heute und am Wochenende

Auf Sonne und bis zu 32 Grad folgt in den kommenden Tagen regnerisches Wetter mit Gewittern in Bayern. Am Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst zudem vor Sturm.

Nach den zuletzt warmen und sonnigen Tagen macht der Sommer in Bayern vorerst wieder eine Pause. Am Freitag wird es in einigen Teilen des Freistaats wieder grau und nass. Und auch das Wochenende wird regnerisch und kühler.

Gewitter und Sturm-Warnung für Bayern heute: Betroffene Landkreise

Im Osten Bayerns hat der Freitag noch mit etwas Sonne begonnen. Sonst bedecken oft dichte Wolken den Himmel oder er wird durch Saharastaub getrübt. Von Südwesten her ziehen schauerartige Regenfälle und teils kräftige Gewitter auf. Vor allem in Oberfranken warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Unwettergefahr. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 22 Grad im Allgäu und 30 Grad an der unteren Donau.

In den Alpen oberhalb von 1500 Metern warnt der DWD mit der Warnstufe zwei von vier bis Freitagabend um 20 Uhr vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h. In exponierten Lagen sind auch 100 km/h möglich. Es könnten Gegenstände umherfliegen oder Äste herabstürze. Diese Landkreise sind von der Warnung betroffen:

Bad Tölz-Wolfratshausen

Berchtesgadener Land

Garmisch-Partenkirchen

Miesbach

Oberallgäu

Ostallgäu

Rosenheim

Traunstein

Wetter in Bayern am Wochenende: Viel Regen und Gewitter

Auch in der Nacht zum Samstag und am Morgen erwartet der DWD noch einzelne Schauer und Gewitter. Am Mittag scheint häufig die Sonne, doch im Laufe des Tages ziehen erneut von Westen her Regen und Gewitter auf. An den östlichen Mittelgebirgen bleibt es aber meist noch trocken. Am Abend soll es vor allem im Alpenvorland stark regnen. Mit maximal 18 im Oberallgäu und bis zu 25 Grad an der unteren Donau wird es kühler als an den Tagen zuvor.

In der Nacht zum Sonntag fällt weiterhin teilweise kräftiger Regen. Auch am Morgen ist es noch stark bewölkt und vor allem im Alpenvorland regnerisch. Im Laufe des Tages lassen die Niederschläge von Norden her nach und die Wolken lockern auf. An den Alpen wird es mit maximal 17 Grad recht kühl, in Mainfranken kann die Temperatur auf bis zu 25 Grad steigen.