Warnung vor schwerem Gewitter: Diese Regionen in Bayern sind betroffen

Nach der Hitze kann es am Dienstagabend in Bayern zu schweren Gewittern kommen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Sturmböen, Starkregen und Hagel.

Nachdem es am Dienstag in Bayern mit bis zu 37 Grad noch mal richtig heiß ist und der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Warnung vor Hitze herausgegeben hat, folgen am Abend schwere Gewitter in Bayern. Betroffen sind laut einer Vorabmeldung des DWD vor allem Baden-Württemberg und mehrere Landkreise in Bayerisch-Schwaben:

Dillingen

Neu-Ulm

Günzburg

Augsburg

Unterallgäu

Lindau

Oberallgäu

Ostallgäu

Gewitterwarnung für Bayern heute: Sturmböen, Starkregen und Hagel möglich

In diesen Landkreisen entwickeln sich von Westen her teils schwere Unwetter mit schweren Sturmböen mit bis zu 100 km/h, heftigem Starkregen mit bis zu 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Hagel mit einem Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Bei besonders schweren Entwicklungen sind vereinzelt und lokal eng begrenzt auch Orkanböen um 120 km/h, extrem heftiger Starkregen mit über 40 Liter pro Quadratmeter sowie bis zu fünf Zentimeter großen Hagelkörnern nicht ganz ausgeschlossen. Die Gewitter ziehen in der ersten Nachthälfte ostwärts ab und verlieren dabei an Intensität.

Nach Angaben des DWD treten Gewitter typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt gibt es aktuell noch nicht. Möglicherweise folgen im Laufe des Tages amtliche Warnungen des DWD. Dieser rät, die Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen. Die Vorabmeldung gilt von 17 Uhr bis Mittwoch um 2 Uhr.

DWD warnt am Dienstag von Hitze

Eine amtliche Warnung besteht für Bayern am Dienstag bereits vor Hitze. Lediglich Teile Oberfrankens und der unterfränkische Landkreis Rhön-Grabfeld sind nicht von der Hitzewarnung betroffen. Die Hitzebelastung könne für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Die Hitzebelastung könne für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Der DWD rät, nach Möglichkeit die Hitze zu meiden, Innenräume kühl zu halten und ausreichend Wasser zu trinken. Die amtliche Warnung gilt vorerst bis Dienstagabend um 19 Uhr.

