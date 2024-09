Gillamoos 2024: Programm und Livestreams zum politischen Frühschoppen

Wie in jedem Jahr verwandelt sich die Festwiese am Gillamoos-Montag wieder in einen großen politischen Stammtisch. Vertreter fast aller relevanten politischen Parteien liefern sich auch heuer wieder den traditionellen Schlagabtausch. Dabei wird die Nachlese zum Ausgang der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen im Mittelpunkt der Reden in den Bierzelten auf und um den historischen Festplatz stehen. Hier finden Sie eine Übersicht über das Programm, die Redner und Livestreams.

Gillamoos 2024: Programm, Redner und Livestreams der Parteien im Überblick

Los ging der politische Frühschoppen am Montagvormittag um 9 Uhr. Das sind das komplette Programm und die Redner:

CSU ab 10 Uhr im Hofbräuzelt (Livestream)

Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident und Vorsitzender der CSU Bayern

Boris Rhein, hessischer Ministerpräsident

Freie Wähler ab 10 Uhr im Weissbierstadl (Livestream)

Hubert Aiwanger, Landes- und Bundesvorsitzender und stellvertretender Ministerpräsident von Bayern

Peter Dreier, FW-Landrat im Landkreis Landshut

SPD ab 10 Uhr im Härteis-Festzelt (Livestream)

Alexander Schweitzer, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz

Ronja Endres, Landesvorsitzende der SPD

FDP ab 10 Uhr im Gillamoosicci-Zelt

Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag

Martin Hagen, Landesvorsitzender der FDP Bayern

Nicole Bauer, Bezirksvorsitzende der FDP Bayern

Eva Keil, Kreisvorsitzende

Heinz Kroiss, 2. Bürgermeister von Abensberg

Die Grünen ab 10.30 Uhr im Weinzelt

Anton Hofreiter, Vorsitzender des Europaausschusses des Bundestags

Eva Lettenbauer, Parteivorsitzende der Grünen Bayern

Johannes Becher, stellvertretender bayerischer Fraktionsvorsitzender

ÖDP ab 10 Uhr in Stanxxs Aumühl Stub’n (außerhalb der Festwiese)

Agnes Becker, bayerische Parteichefin der ÖDP und Volksbegehren-Initiatorin

Peter Michael Schmalz, ÖDP-Fraktionsvorsitzender im Kelheimer Kreistag

Urban Mangold, ÖDP-Bezirksrat

AfD ab 10 Uhr im Schlossgarten (außerhalb der Festwiese)

Gerald Grosz

Stephan Protschka, Landesvorsitzender

Katrin Ebner-Steiner, Bezirksvorsitzende der AfD in Niederbayern und Fraktionsvorsitzende der Landtagsfraktion

Dieter Arnold

Martin Huber

Der Gillamoos gilt als eines der ältesten Volksfeste in Bayern und wird seit Jahrhunderten vor den Toren der Stadt Abensberg (Landkreis Kelheim) in Niederbayern um den 1. September herum gefeiert. Er geht auf eine Wallfahrt zur Kapelle St. Gilg am Moos zurück, die zu Ehren des Heiligen Ägidius errichtet und 1313 erstmals urkundlich erwähnt worden war. Seit etwa 1580 wird der Jahrmarkt auf dem heute noch genutzten Festgelände gefeiert.