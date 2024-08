Jeder Zweite hält Söder für unfähig, Kanzler zu werden

Kann Markus Söder Kanzler? Nein, sagt jede und jeder zweite Deutsche, 39 Prozent glauben sogar „auf keinen Fall“. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion. 42 Prozent halten den bayerischen Ministerpräsidenten hingegen durchaus für fähig, Deutschland zu regieren. Der Rest ist unentschlossen.

Angesichts der höchsten Beliebtheitswerte für Söder seit drei Jahren und einer CSU, die in Umfragen stabil bei über 40 Prozent steht, scheint die K-Frage eine naheliegende zu sein. Zwar beteuerte der CSU-Chef immer wieder, sein Platz sei in Bayern. Verstummt sind die Stimmen aber nie, ob ihn sein Weg nicht vielleicht doch nach Berlin führen könnte. Zuletzt sagte etwa CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek im Interview mit unserer Redaktion: „Markus Söder kann Kanzler.“ Selbst Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) vom nicht immer geliebten Koalitionspartner sprach sich kürzlich gegenüber unserer Redaktion für Söder als Kanzlerkandidat der Union aus.

Jüngere Menschen lehnen Söder als Kanzler eher ab

Die Stimmen kommen vor allem aus Bayern. Dort schneidet Söder in der aktuellen Umfrage wenig überraschend auch am besten ab: 49 Prozent halten Söder für geeignet, Kanzler zu werden. 42 Prozent sind anderer Meinung, der Rest ist unentschlossen.

Am meisten Zuspruch erhält Söder zudem aus den politischen Lagern von Union, FDP und AfD. Söder als Kanzler eher nicht vorstellen können sich Wählerinnen und Wähler von SPD, Grüne und Linke. Auffällig ist zudem, dass die Altersgruppen ab 40 gespalten sind, was Söder und die K-Frage betrifft. Bei den 18- bis 29-Jährigen hingegen sprechen Söder zwei Drittel die Fähigkeit ab, Deutschland zu regieren – eine Altersgruppe also, bei der die Union oft schlechter abschneidet.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Deutschlands Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Denken Sie, dass Markus Söder (CSU) fähig wäre, Bundeskanzler zu werden?" wurden im Zeitraum vom 16.8.2024 bis 19.8.2024 die Antworten von 5012 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus Deutschland berücksichtigt und basieren auf der Small Area Methode. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.