Blechschäden und Einschränkungen: Glätte auf den Straßen sorgt für Unfälle

Es ist Vorsicht geboten, von unnötigen Autofahrten sollte abgesehen werden und auch bei anderen Verkehrsmitteln müssen sich die Menschen auf Einschränkungen einstellen: In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem Mix aus Schnee, der in Regen überging und bei den niedrigen Temperaturen für glatte Straßen sorgte. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwettern und markantem Wetter. Die Unwetterwarnung gilt am Sonntag bis 14 Uhr noch für den Landkreis Aichach-Friedberg, für viele Landkreise in Oberbayern – unter anderem die Stadt Ingolstadt sowie den Kreis Neuburg-Schrobenhausen – und für große Teile Niederbayerns.

Mehrere Unfälle durch Glatteis: Leichtverletzte nach Zusammenstoß auf der A8

Durch das Glatteis kam es auch zu einer ganzen Reihe von Unfällen in der Region Schwaben, bei denen aber, Stand Sonntagmorgen, niemand schwer verletzt wurde. Ein paar kleinere Unfälle habe es bis in den Morgen hinein gegeben, heißt es von der Leitstelle der Polizei Schwaben Nord. Dabei seien Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen, was in der Regel auf die Schneeglätte zurückzuführen sein dürfte.

Bei einem Unfall auf der A8 wurden fünf Menschen leicht verletzt, als drei Autos bei Dasing am frühen Morgen kollidierten. Der Unfall fand direkt zwischen der Ausfahrt und der Einfahrt Dasing statt. Die Autobahn musste zwar gesperrt werden – Autofahrende können aber in Dasing ab- und direkt wieder auf die Autobahn zurückfahren. Da die Straßen an diesem Sonntag vor Heilig Drei König nicht stark befahren sind, seien deshalb keine besonderen Beeinträchtigungen zu erwarten, so die Leitstelle.

Blechschäden und Leichtverletzte nach Unfällen in Schwaben

Ein ähnliches Bild ergibt sich im Bereich der Polizei Schwaben Süd/West. Zwischen 15 und 20 Unfälle von Samstagabend an lassen sich hier auf die Glätte zurückführen, heißt es von der Leitstelle – bei zwei Unfällen gab es Leichtverletzte. Zu Sperrungen kommt es am Sonntagmorgen aber nicht.

Der Winterdienst ist unterwegs und sorgt für möglichst befahrbare Straßen – Vorsicht ist dennoch geboten. Wer nicht unbedingt raus müsse, sollte es lieber lassen, warnt der DWD – das gelte auch für Fußgänger.

Glätte und Schnee: Einschränkungen am Flughafen München

Wegen des Schnees und der Glätte gibt es auch am Münchner Flughafen Einschränkungen: Laut Website des Flughafens wurden einige Flüge annulliert, die am Sonntagmorgen hätten starten sollen. Nach Angaben eines Flughafensprechers fielen die Entscheidungen der Airlines für die Flugausfälle bereits am Samstag. Sie seien eine „Vorsichtsmaßnahme“ gewesen. Es sei derzeit wechselseitig eine Start- und Landebahn offen, die andere werde geräumt.

Neben der „Einschränkung der Kapazität“ komme eine verminderte Sicht bei Schneefall hinzu, weshalb die Abstände bei den Abflügen und Landungen vergrößert würden. Zudem müssen laut Sprecher Maschinen enteist werden. Wie lange die witterungsbedingten Einschränkungen andauern, blieb zunächst unklar. Reisende sollen sich bei den Airlines über ihre Flüge informieren.

Bei der Bahn kommt es im Raum Frankfurt zu Beeinträchtigungen, die auch für Verspätungen in Bayern sorgen. Auch einige Regionalzüge der Südostbayernbahn wurden wegen der Witterungsbedingungen gestrichen. (mit dpa)