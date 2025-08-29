Zugausfälle zwischen München und Starnberg: Große Einschränkungen zum Ende der Sommerferien

Zu großen Einschränkungen und Zugausfällen kommt es zum Ende der Sommerferien auf der Bahnstrecke zwischen München und Weilheim – auf dem Streckenabschnitt zwischen der bayerischen Landeshauptstadt und Starnberg. Das teilt die Deutsche Bahn (DB) mit. Betroffen sind die Regionalbahnen RB6, RB65 und RB66 sowie der Regionalexpress RE61. Für sie gilt zwischen dem 12. und 16. September 2025 ein geänderter Fahrplan.

Bahn: Bauarbeiten zwischen München und Starnberg vom 12. bis 16. September

Grund für die Einschränkungen mit teilweise auch Zugausfällen sind Bauarbeiten. Laut DB wird jedoch ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Den Fahrplan für den Zugverkehr sowie den Bus-Ersatzverkehr können Fahrgäste online auf der Webseite der Bahn einsehen. Hierzu auf der Seite weiter nach unten scrollen und den Anhang „Bauinfo München-Starnberg-Weilheim“ öffnen.

Die DB empfiehlt Reisenden jedoch auch, sich unmittelbar vor dem Antritt der Bahnfahrt auf den digitalen Kanälen zu informieren, das sind beispielsweise die Seite bahn.de sowie die App DB Navigator. Fahrräder können aus Platzgründen im Schienenersatzverkehr nicht mitgenommen werden.

Ersatzverkehr zwischen München und Starnberg

Derzeit wird – wohl gerade auch wegen der Sommerferien – an vielen Zug- oder S-Bahn-Strecken in Bayern gebaut. So fallen nicht nur Fahrten auf so mancher touristisch wichtigen Zugstrecke im Freistaat aus, sondern auch auf der Münchner Stammstrecke.