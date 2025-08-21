Bauarbeiten auf wichtiger S-Bahn-Strecke: Zahlreiche Zugausfälle und geänderte Zeiten

Zu zahlreichen Zugausfällen und geänderten Abfahrtszeiten kommt es im Zeitraum vom 25. bis zum 29. August auf der S-Bahn-Strecke zwischen München-Pasing und Geltendorf. Das teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mit. Betroffen ist die Linie 4 der Münchner S-Bahn, die auch von vielen Pendlerinnen und Pendlern genutzt wird.

S4: Bus-Ersatzverkehr zwischen Pasing und Buchenau

Demnach kommt es zunächst zwischen Montag, 25. August, 10.15 Uhr und Dienstag, 26. August, 2.45 Uhr zu Gleis- und Instandhaltungsarbeiten. Bis 20.45 Uhr am Montagabend fahren verkehren einige Züge nicht auf der Teilstrecke zwischen Buchenau und Geltendorf, zwischen 21.15 und 2.45 Uhr am Dienstag fallen dann auf der gesamten Strecke S-Bahnen aus und es gibt geänderte Abfahrtszeiten.

Die Bahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ab Pasing ein. Folgende Verbindungen wird es geben:

Ersatzbus nach Puchheim mit Halt in der Leienfelsstraße und in Aubing

Expressbus nach Buchenau mit Halt in Fürstenfeldbruck

Außerdem gibt es wegen Gleisbauarbeiten weitere Zugausfälle am Dienstag, 26. August, Donnerstag, 28. August, sowie Freitag, 29. August. Jeweils von etwa 10.15 bis 22.50 Uhr fallen einige Fahrten zwischen Geltendorf und Buchenau aus.

S-Bahn München: Zugausfälle zwischen Pasing und Geltendorf

Da es gleichzeitig auch weitere Bauarbeiten auf der Münchner Stammstrecke gibt, beginnen und enden die Züge der S4 zwischen etwa 22.40 und 2.15 Uhr in Pasing. Welche Züge jeweils ausfallen und was für sonstige Abfahrtszeiten gilt, darüber können sich Bahnreisende auf der Baustellen-Seite der S4 der Münchner S-Bahn informieren.