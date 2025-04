Großeinsatz in München: Frau mit Stichen schwer verletzt – 33-Jähriger festgenommen

In München kam es am Dienstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei. Im Norden der Stadt soll ein Mann eine Frau mit Stichen schwer verletzt haben, wie die Polizei mitteilt. Die 31-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden, so ein Sprecher. Der Zustand der Frau sei kritisch, berichtet die Münchner Boulevardzeitung tz.

Frau in München erleidet Stichverletzungen: Polizei nimmt 33-Jährigen fest

Gegen 13.40 Uhr ist die Polizei über einen Notruf darüber informiert worden, dass im Bereich der Grohmannstraße im Münchner Bezirk Hasenbergl eine Frau um Hilfe schreie und „in unmittelbarer Nähe eine männliche Person mit einem Messer in der Hand stehen würde“, wie es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums München heißt.

Sofort schickte die Polizei mehrere Streifenwagen zum Ort des Geschehens. Ein 33-jähriger Tatverdächtiger, der laut Polizei in München wohnt, konnte unmittelbar vor Ort festgenommen werden. Er leistete keinen Widerstand. Die Beamen gehen davon aus, dass er auf einem Verbindungsweg der Wohnanwesen die 31-Jährige, die ebenfalls in München wohnt, mit einem Messer angegriffen und am Oberkörper verletzt haben soll. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte vor Ort sichergestellt werden.

Messertat in München: Attackierte Frau war Ex-Partnerin des mutmaßlichen Angreifers

Der Tatverdächtige wurde „wegen des Gewaltdeliktes angezeigt“ und in eine Haftanstalt der Münchner Polizei gebracht, heißt es weiter. Ersten Informationen zufolge waren die Frau und der Mann früher ein Paar. Die Polizei vermutet die Ursache für die Auseinandersetzung in dieser früheren Beziehung. Laut dem Bericht der tz, soll das Verhältnis zwischen den beiden Ex-Partnern zerrüttet gewesen sein.

Der Einsatz der Polizei lief noch bis in den Nachmittag, die Beamtinnen und Beamten sicherten am Tatort Spuren. Die Münchner Kriminalpolizei (K11) hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, so die Polizei. (mit dpa)