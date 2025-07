Städtische Websites in Nürnberg erneut von Hackerangriff getroffen

Die Stadt Nürnberg ist am Mittwoch von einem Hackerangriff getroffen worden. Die Website der mittelfränkischen Metropole sei nur eingeschränkt erreichbar, teilte die Stadt mit. Während die Infoseiten Nürnbergs nach wie vor aufgerufen werden könnten, seien die Suchfunktion und die Kontaktformulare zurzeit nicht zugänglich.

Hackerangriff in Nürnberg: DDos-Attacke legt städtische Websites lahm

Die technischen Probleme bestünden seit Mittwochmorgen, um ungefähr 8.15 Uhr. Ein Expertenteam arbeite seitdem an der Fehlersuche und einer Lösung.

In ihrer Mitteilung macht die Stadt für die Ausfälle einen „Angriff von außen“ verantwortlich. Demnach handele es sich um eine sogenannte DDoS-Attacke (Distributed Denial of Service). Dabei werden so viele Anfragen an einen Server gestellt, bis das System überlastet ist und zusammenbricht. Bereits im April sei die Stadt Nürnberg von einem solchen Hackerangriff getroffen worden, heißt es in der Mitteilung.

Seitdem auch sensible Daten digitalisiert werden, sorgen Cyberangriffe immer wieder für große Aufmerksamkeit. Im April letzten Jahres griffen Hacker die Zentrale der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg an und stahlen Daten von Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen in ganz Schwaben. Oft werden die kriminellen Aktivitäten im Netz aber auch verhindert, wie Ende 2024 als ein Online-Händler in Neu-Ulm mit Schadsoftware erpresst wurde.