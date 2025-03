Hilfe, wir wurden gehackt! So wappnen sich Unternehmen gegen Cyberangriffe

Leider setzen viele Firmen die Scheunentore Active Directory, Microsoft Office etc ein. Viele Angriffe kommen auch von Insidern bzw. eingebauten Zeitbomben die gekündigte Mitarbeiter eingebaut haben. Da hilft auch Schlangenöl(satirische Bezeichnung für angebliche Sicherheitssoftware wie Virenscanner) nichts. Auch werden aus Geld- und Zeitgründen sowie Personalmangel Updates nicht eingefahren bzw. Systeme falsch konfiguriert. Am schlimmsten sind Strafverfolgungsbehörden die gezielt Sicherheitslücken(0-day Exploits) zur Arbeit benutzen und den Admins vorenthalten wollen. Gern werden auch Komponenten mit vom Hersteller hinterlegten Hintertüren gekauft, obwohl dies seit Jahren bekannt ist. Auch eine Portion KI über solche System zu gießen bringt meines Erachtens wenig, die vielgepriesene Cloud, also anderer Leute Computer, kann nur so gut sein wie der Anbieter arbeitet. Mit Grausen liest man die Nachrichten der Fachpresse darüber.