RE 60 zwischen Nürnberg und Roth fällt den gesamten Juli über aus

Die Regionallinie RE 60 fällt zwischen dem Nürnberger Hauptbahnhof und der Stadt Roth mehrere Wochen lang komplett aus. Das hat die Bahn in der Nacht zum Mittwoch angekündigt. Der Grund für die Zugausfälle in beiden Richtungen seien Reparaturarbeiten an mehreren Weichen im Bahnhof Roth.

Reparaturen schränken Berufsverkehr nach Nürnberg ein: Alternativzüge auch verspätet

Auch der Zwischenhalt Schwabach könne in dem Zeitraum von der RE 60 nicht angefahren werden. Reisende, sowie Pendlerinnen und Pendler zwischen Nürnberg und Roth sollten alternativ Züge der Nürnberger S-Bahn-Linie S 2 oder die Regionalbahn RB 16 nutzen.

Wegen Instandsetzungsarbeiten an anderer Stelle kommt es bei den alternativen Verbindungen allerdings teilweise zu Verspätungen. Zwischen Nürnberg und Treuchtlingen erreichen Züge der RB 16 noch bis Donnerstag, den 10. Juli, im Fahrplan vorgesehene Halte bis zu 25 Minuten später. Bei Schwabach und Georgensgmünd könne die Strecke zurzeit nur eingleisig befahren werden.

Halteausfälle der RE 60 zwischen Nürnberg Hbf und Roth noch bis August

Die Zugausfälle der RE 60 wiederum gelten seit Mittwoch, den 9. Juli. Voraussichtlich bis zum 1. August würden die Halte Nürnberg Hbf, Schwabach und Fürth von der Linie nicht angefahren, kündigte die Bahn an. Bis dahin müssen Fahrgäste auf den alternativen Verbindungen neben den Verspätungen mit volleren Zügen rechnen. Ein Ersatzverkehr für die ausfallende Regionalbahnen werde nicht eingerichtet.

Erst Ende Juli hatte die Bahn den Zugverkehr zwischen Nürnberg und Roth bereits stark einschränken müssen. Berichten zufolge war ein Bauzug bei Reparaturarbeiten teilweise aus dem Gleis gesprungen. Die Störung konnte allerdings innerhalb wenigere Tage behoben werden.

Zwischen Nürnberg und Bamberg sorgt Vandalismus zurzeit für massive Einschränkungen. Weil ein Feuer in einer Bahnunterführung ausgebrochen ist, muss der Fernverkehr von München nach Berlin umgeleitet werden und braucht rund 90 Minuten länger. Auch zahlreiche Regionalzüge sind von der Störung betroffen.