Zeugen Jehovas

vor 49 Min.

Amoktat von Hamburg: Das System von Angst und Ausgrenzung bei den Zeugen Jehovas

Blumen und Kerzen erinnern am Montag am Tatort, dem Gemeindehaus der Zeugen Jehovas in Hamburg, an die Bluttat.

Plus Das Attentat von Hamburg wirft ein Licht auf das Innenleben der Zeugen Jehovas. Aussteiger skizzieren ein System aus Druck und Angst. Einblick in eine Parallelwelt.

Von Max Kramer, Daniel Wirsching Artikel anhören Shape

Heinrich O. (Name von der Redaktion geändert) hat eine Chatgruppe eingerichtet, lange vor dem Grauen des vergangenen Donnerstags. Die Menschen verbreiten dort Artikel, fragen, teilen sich und ihre Geschichten mit. Was sie alle eint, ist eine früher oder später getroffene Entscheidung: die Zeugen Jehovas zu verlassen. Seit einigen Tagen nun, seit den Ereignissen in Hamburg, läuft die Gruppe mit tausenden Nachrichten über. "Alle Aussteiger versuchen zu verstehen, wie die anderen die Tat bewerten. Da wird viel aufgewühlt, was die Betroffenen eigentlich hinter sich lassen wollen." O. ist selbst einer dieser Betroffenen, und doch viel mehr: Er ist Aussteiger – und naher Verwandter des mutmaßlichen Amokschützen Philipp F., des Allgäuers, der am Donnerstag in einer Hamburger Gemeinde mutmaßlich sieben Menschen und dann sich selbst erschoss. "Alle stehen unter Schock, alle verurteilen die Tat", sagt O. "Es gibt aber auch solche, die sagen: ,Eigentlich war zu erwarten, dass so etwas irgendwann passiert.'"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen