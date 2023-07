Hitzewarnung für Bayern: So heiß wird es in dieser Woche

Der vergangene Sonntag war der bislang heißeste Tag des Jahres in Deutschland. Auch zum Wochenbeginn kühlt es kaum ab. Deshalb warnt der Deutsche Wetterdienst am Montag vor Hitze.

Nach einem heißen Wochenende warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag vor Hitze in großen Teilen Oberbayerns und Niederbayerns. "Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet", so der DWD auf seiner Webseite. Die Hitzebelastung könne für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Der DWD rät, nach Möglichkeit die Hitze zu meiden, Innenräume kühl zu halten und ausreichend Wasser zu trinken. Die amtliche Warnung gilt vorerst bis Montagabend um 19 Uhr.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 27°C, nachmittags 31°C und abends 26°C. Es wird heute voraussichtlich 9 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern: So heiß wird es in dieser Woche

Der Montag beginnt in Bayern in vielen Regionen mit einzelnen, starken Gewittern. Insbesondere Franken, die Oberpfalz und der Süden des Freistaats sind betroffen. Nördlich der Donau, außer im Bayerwald, lockert die Bewölkung anschließend auf. Der DWD erwartet bis zu 32 Grad. Am Dienstag gibt es dann viel Sonne. Am Abend ziehen aber von Westen her schwere Gewitter auf. Örtlich sind dabei Starkregen und sogar Orkanböen möglich. Die Höchsttemperatur liegt bei 37 Grad.

Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Laufe des Tages sind Schauer und Gewitter möglich. Dabei wird es mit 25 bis 30 Grad nicht mehr ganz so heiß wie zu Wochenbeginn. Auch am Donnerstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. In Alpennähe und im Südosten Bayerns erwartet der DWD örtlich Schauer beziehungsweise etwas Regen. In den Alpen können auch vereinzelte Gewitter aufziehen. Die Höchsttemperatur liegt bei 28 Grad. Ähnlich wird das Wetter auch am Freitag. Sonne und Wolken und bis zu 29 Grad werden erwartet.

Wetter in Bayern am Wochenende: Sonne und Gewitter

Am Samstag wird es größtenteils sonnig in Bayern. Die Temperatur steigt dann auch wieder über die 30-Grad-Marke. Auch am Sonntag scheint größtenteils die Sonne. Örtlich sind aber teils kräftige Gewitter möglich. Die Höchsttemperatur liegt dabei bei 32 Grad.

Heißester Tag des Jahres am Sonntag mit 38 Grad

Der vergangene Sonntag war mit bis zu 38 Grad der heißeste Tag des Jahres. Wie eine Meteorologin des DWD in Stuttgart sagte, wurden am Sonntagnachmittag im baden-württembergischen Waghäusel-Kirrlach (Landkreis Karlsruhe) nach vorläufigen Daten 38,0 Grad gemessen. In Bayern wurden im unterfränkischen Kitzingen 37,8 Grad im Schatten gemessen.

Vom deutschen Temperaturrekord Temperaturrekord sind diese Werte aber noch weit entfernt. Laut DWD wurden am 25. Juli 2019 an den Stationen in Duisburg und Tönisvorst 41,2 Grad Celsius gemessen. Vergangenes Jahr wurden am 20. Juli in Hamburg-Neuwiedenthal zum Beispiel 40,1 Grad verzeichnet.