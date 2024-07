Die Hitze ist in Bayern angekommen - pünktlich zur ersten Sommerferien-Woche im Freistaat. Ein Hoch über Mitteleuropa beschert ganz Deutschland sehr hohe Temperaturen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es dabei aus Südwesten zunehmend heißer, am Mittwoch nähert sich ein Gewittertief aus Frankreich und es wird im Westen und Süden der Republik schwül.

Zum Mittwochmittag hin herrscht vielerorts in der Südhälfte bis ins südliche Sachsen-Anhalt eine hohe, teils extreme Wärmebelastung. Am Oberrhein und im Saarland warnt der Wetterdienst vor extremer Hitze. In Bayern soll es zwar in den Spitzen nicht ganz so heiß werden, doch auch für viele Landkreise des Freistaats ruft der DWD am Mittwoch eine amtliche Hitzewarnung aus - vor allem für die Zeit zwischen 11 und 19 Uhr. Diese Landkreise in Bayern sind von der Hitzewarnung am Mittwoch betroffen:

Hitzewarnung für Bayern am Mittwoch: Diese Landkreise sind betroffen

Kreis Dillingen a.d. Donau

Kreis Donau-Ries

Kreis Günzburg

Kreis Neu-Ulm

Kreis Unterallgäu

Stadt Memmingen

Kreis Oberallgäu

Kreis Lindau (Bodensee)

Stadt Kempten (Allgäu)

Kreis Ostallgäu

Kreis und Stadt Augsburg

Kreis Aichach-Friedberg

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Stadt Ingolstadt

Kreis Pfaffenhofen a.d. Ilm

Kreis Dachau

Kreis Fürstenfeldbruck

Kreis und Stadt München

Kreis Ebersberg

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Mühldorf a. Inn

Kreis Altötting

Kreis Erding

Kreis Freising

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis und Stadt Landshut

Kreis Regen

Kreis Dingolfing-Landau

Kreis Rottal-Inn

Kreis und Stadt Passau

Kreis Freyung-Grafenau

Kreis Deggendorf

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Main-Spessart

Kreis Bad Kissingen

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Kitzingen

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Stadt Erlangen

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Fürth

Stadt Nürnberg

Kreis Nürnberger Land

Kreis Amberg-Sulzbach

Stadt Amberg

Kreis Neustadt a.d. Waldnaab

Stadt Weiden i.d. OPf.

Kreis Roth

Kreis Neumarkt i.d. OPf.

Kreis Schwandorf

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Eichstätt

Kreis und Stadt Regensburg

Kreis Cham

Kreis Kelheim

Wetter und Temperatur in Bayern am Mittwoch und Donnerstag

Am Mittwoch ist in Bayern viel Sonne zu erwarten, über dem Bergland auch Quellwolken. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 30 Grad im Allgäu und 35 Grad in Unterfranken, in Augsburg rechnet der DWD mit bis zu 33 Grad. Gegen Abend steigt in Alpennähe und von Württemberg her das Gewitterrisiko leicht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus dem Westen.

In der Nacht zum Donnerstag ist teils schauerartiger Regen von Westen zu erwarten, begleitet von einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Die Temperaturen sinken nachts auf 20 bis 15 Grad.

Donnerstag wird es dann wieder etwas kühler im Freistaat. Sonne wechselt sich mit Wolken, Schauern und Gewitter ab - das Thermometer erreicht 26 bis 31 Grad. Dazu weht ein mäßiger, zeitweise stark böiger Wind aus Westen. In der Nacht auf Freitag kann es gebietsweise zu schauerartigem oder gewittrigem Regen kommen, die Temperaturen sinken auf 19 bis 15 Grad.