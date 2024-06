Das Schwammstadt-Prinzip: Aufs Grün kommt es an

Nach der Flut in Bayern ist das Interesse an Schutzmaßnahmen enorm. Eine davon: das Konzept der Schwammstadt. Unterwegs zu Orten, die so besser mit Hochwasser und Hitze zurechtkommen wollen.

Diese Exkursion wird in Hochwasser- und Neubaugebiete führen. Zu Schwammstädten. Nach Kopenhagen und New York. Und zu einem Ministerium. Den Exkursionsleiter gibt Professor Markus Keck, 45, Inhaber des Lehrstuhls für Urbane Klimaresilienz an der Universität Augsburg. Dort beginnt die Exkursion. Keck weiß, was Dörfer wie Metropolen tun können, um mit Hochwasser und Hitze besser zurechtzukommen. Es ist eines der drängendsten Zukunftsthemen. Keck ist gefragt, das Interesse an Schutzmaßnahmen enorm – nach dem Hochwasser, das kürzlich Bayern und Baden-Württemberg in Atem hielt. Abermals war zu beobachten, welches Zerstörungspotenzial extreme Wetterlagen haben.

Markus Keck, Streifenshirt, Sneakers, Experte für das Schwammstadt-Konzept, läuft unweit der Universität an zwei Bauarbeitern vorbei, die einen Bürgersteig pflastern. Die Erde unter seinen Schuhen ist durchnässt, er sinkt etwas ein. Das Gebäude, in dessen Richtung er läuft, fällt auf. Wer daran entlang fährt, denkt sich vielleicht: Nett, dieses begrünte Dach! Keck denkt an die ideale Schwammstadt.

Schutz gegen Hochwasser: So funktioniert eine Schwammstadt

Er blickt sich um. Hier könne man, theoretisch, Mulden bauen, in die Wasser fließt. Hier hinten Rigolen, kleine Garagen unter den Bäumen seien das, die Regen speichern. Hier eine Dach- oder Fassadenbegrünung, die Wasser aufnimmt. Hier eine Zisterne. Keck zeigt fast in alle Himmelsrichtungen. Und hier: einen multifunktionalen Raum. Das könne ein tiefer liegender Basketballplatz oder eine Skateranlage sein. Bei Starkregen würde das Wasser dorthin geleitet und zurückgehalten, nach und nach würde es abfließen, versickern, verdunsten.

Es würde also nicht über asphaltierte Straßen, Plätze, Wege, nicht über zubetonierte, versiegelte Flächen in der Kanalisation und letztlich in Gewässern landen. Die Pegel würden auf diese Weise nicht noch stärker anschwellen. Die Kanalisation würde nicht überlaufen, die Gefahr von Sturzfluten wäre eingedämmt. Das Wasser würde auch nicht in Keller geschwemmt. Keck hat einiges zu erklären. Das Mehr an Grün habe einen zusätzlichen Effekt: Über die Blätter der Pflanzen verdunste Wasser. Dabei entstehe Verdunstungskälte, die ein Gebäude und sein Umfeld abkühle. Energiesparend sei das zudem. Es fängt an zu tröpfeln.

Wegen des Baumaschinenlärms, den der Wind zu ihm trägt, erklärt der Geograf nun mit lauterer Stimme: Bei einer Schwammstadt gehe es darum, das Wasser länger in der Fläche zu halten, man könne sie sich eben wie einen riesigen Schwamm vorstellen. Es gehe darum, das Wasser dann kontrolliert abzugeben. Und: Es gehe um deutlich mehr Grün. "Auf das Grün kommt es an", sagt er.

Begrünte Dächer und Fassaden sind ein wichtiges Element für die Stadt der Zukunft

"Innovationsbogen" ist der Name des seit Kurzem bezugsfertigen Bürogebäudes an der B17, ein 50-Millionen-Euro-Projekt im Augsburger Innovationspark. Bogenförmig, innovativ, vor allem: begrünt. 1150 Rasenstücke à 1,25 Quadratmeter seien in den vergangenen Wochen verlegt worden, war Anfang Dezember auf der Internetseite der Aktiengesellschaft zu lesen, der es gehört. Die neue "Grüne Lunge" werde mit Brillenschötchen, Glockenblume und Felsen-Fetthenne bepflanzt. Jetzt im Juni blüht alles.

Eine Schwammstadt-Maßnahme, die in Neu-Ulm verwirklicht wurde: Über eine Rinne mitten in der Straße wird Wasser abgeleitet. Foto: Stefan Puchner, dpa

"Schwammstädte sind Teil der Lösung für Hochwasser, Starkregen, Hitze und Trockenheit", fasst ein Sprecher des bayerischen Umweltministeriums zusammen. "Der richtige Umgang mit Wasser in den Siedlungen spielt eine entscheidende Rolle, um die Gefahren durch den Klimawandel abzumildern." Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern, selbst Architekt, sagt: "Eine gesunde Stadtnatur mit vielen öffentlichen Grünflächen und guter Luft ist entscheidend für die Lebensqualität im urbanen Raum." Verdunstung, Verschattung, Freiflächen, begrünte Dächer und Fassaden seien zentral für die lebenswerte Stadt der Zukunft. "Klimaangepasstes Planen und Bauen muss zum Standard werden", fordert Glauber und ergänzt: "Wir setzen dabei auf kommunale Freiwilligkeit."

Hört sich vielversprechend an. Nur: Wie oft herrscht weniger ein Erkenntnis- denn ein Umsetzungsproblem. Andererseits: Es wurde bereits vieles erarbeitet, gefördert und realisiert. Oft allerdings braucht es noch ein Umdenken bei Kommunen und Bürgern, und Auslöser dafür kann eine Katastrophe sein. Die Hochwasserkatastrophe in Bayern und Baden-Württemberg. Die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021. Oder die vom Sommer 2011 in Kopenhagen.

Der Monsterregen von Kopenhagen hatte weitreichende Folgen

Über die dänische Hauptstadt ergoss sich ein Monsterregen, so beschrieb es damals der TV-Sender DR. Der Wolkenbruch an jenem 2. Juli sei der schlimmste gewesen, der seit 1955 – seit Einführung systematischer Messungen – registriert wurde. Die Folgen waren verheerend. Mauern des Kastells, eine der Sehenswürdigkeiten Kopenhagens, stürzten ein. Man sprach von einem Regen, wie er einmal in tausend Jahren auftrete. Inzwischen ist es wissenschaftlicher Konsens, dass durch den menschengemachten Klimawandel Extremwetterereignisse wahrscheinlicher, häufiger und heftiger werden. Kopenhagen reagierte auf den 2. Juli 2011 mit dem "Skybrudsplan", dem "Wolkenbruchplan". Ein Milliarden-Euro-Projekt, bestehend aus Hunderten Einzelprojekten, die lange nicht alle umgesetzt sind. Kopenhagen gilt weltweit als Vorbild für eine Schwammstadt.

In Deutschland finden sich Nachahmer, Augsburg setzt ebenfalls Maßnahmen um. Es muss nicht gleich der große Wurf sein, auch kleine, möglicherweise kleinteilig erscheinende Maßnahmen entfalten Wirkung. "Diese Projekte sind nicht unbedingt günstig", sagt Markus Keck. In New York entstünden um die Insel Manhattan zurzeit Parkanlagen, die dem Hochwasserschutz dienen. Darüber hinaus Hochwassertore; die Kanalisation werde angepasst. Das koste ungefähr 1,5 Milliarden Euro. "Aber es rechnet sich. Eine Investition von einer Milliarde klingt viel und ist auch viel. Doch wenn Städte volllaufen, können die Schäden schnell um ein Vielfaches höher sein."

Einer 2022 veröffentlichten Studie zufolge, die das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium beauftragt hatte, entstanden seit dem Jahr 2000 in Deutschland jährlich im Schnitt mindestens 6,6 Milliarden Euro an volkswirtschaftlichen Schäden durch Klimawandelfolgen. Allein die Summe wesentlicher Schadensereignisse durch Extremwetter in den Jahren 2018 bis einschließlich 2021 betrage mehr als 80 Milliarden Euro; die tatsächliche Schadenshöhe liege darüber, weil manche Schäden, so das Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos, grundsätzlich nicht monetarisierbar seien. Für andere lägen keine geeigneten Datengrundlagen vor.

Keck hat den Verlauf des Hochwassers in Bayern vor wenigen Wochen über die Warn-App Nina verfolgt. Er öffnet auf seinem Smartphone eine Karte. Augsburg, das sich teils auf einer Hochterrasse befinde, sei weitgehend verschont geblieben, sagt er. Wie eine Insel. Um die Stadt herum hieß es dagegen: Land unter.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder machte sich auch in Diedorf bei Augsburg ein Bild von der dramatischen Hochwasserlage. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Die Exkursion hat als nächstes Ziel Diedorf. Je näher man mit dem Forscher der Marktgemeinde bei Diedorf kommt, desto erstaunter scheint sogar er zu sein. Wüsste man nicht, dass hier große Flächen unter Wasser standen, man würde es nicht vermuten. Da ist das graue Haus an der Hauptstraße, das in den Nachrichtensendungen zu sehen war, vor dem sich Kamerateams aufbauten und Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder interviewt wurde. Die Unterführung, in der ein Auto feststeckte, die braune Brühe bis zur Motorhaube. Ein Stück weiter die Tennisanlage des TSV Diedorf, direkt am Anhauser Bach und bei der Schmutter. Erst waren Wassermassen auf den Tennisplätzen, später waren es massenhaft Steine. Ein paar Männer mit Schubkarre und Besen versuchen an diesem Tag, sie wieder bespielbar zu machen.

Warum wird das Schwammstadt-Konzept nicht überall umgesetzt?

Im Schmuttertal finde man Renaturierungs-Maßnahmen vor, die einen Anfang darstellten, sagt Markus Keck. Wo Durchfahrende lediglich Grasflächen erkennen, erkennt er Versickerungsmulden, Regenwasserrückhaltebecken, Senken, die im Starkregenfall zu Teichen werden. Oder Entwässerungskanäle, die wie natürliche, sich schlängelnde Bachläufe angelegt sind. "Wenn man dadurch das Wasser länger halten kann, verhindert man, dass es regelrecht in die Schmutter schießt und deren Pegel umso schneller und steiler ansteigt." Der urbane Hochwasserschutz sollte auf dem Land beginnen, sagt Keck.

Von der Schwammstadt zum Schwammdorf, gewissermaßen. Die Ideen, aus denen sich das Konzept speist, sind nicht neu. Der Begriff aber ist eingängig, sofort hat man ein Bild im Kopf. Anders als bei Wortschöpfungen wie Regenwasserbewirtschaftung oder Starkregenmanagement, die Ähnliches meinen. "Dass wir jetzt über Schwammstadt sprechen, zeigt, dass das Konzept im Mainstream angekommen ist und dass es gebraucht wird", sagt Keck. Was nicht bedeute, dass es überall Wirklichkeit werde. Zu den Herausforderungen zähle, dass es der Bevölkerung erklärt werden und sozial verträglich sein müsse. Schließlich gebe es Konflikte, zum Beispiel den zwischen der Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum und der Freihaltung von Flächen für das Wasser. "Beides sind berechtigte Anliegen, im Endeffekt muss ein Gemeinde- oder Stadtrat entscheiden."

Richtig kompliziert und konfliktträchtig wird es bei Eingriffen in die Bestandsbebauung. Gerade Städte sind hoch verdichtete Räume, historisch gewachsen. Einen gepflasterten Marktplatz entsiegeln, also aufreißen, um Versickerungsflächen zu gewinnen? Häuser durch Parks ersetzen? Dächer und Fassaden begrünen? Das ist alles, bloß kein allzu realistisches oder leichtes Unterfangen. Die Kosten. Der Denkmalschutz. Die Bauordnung. Die beengten Platzverhältnisse. Die Interessen der Anwohner und Gewerbetreibenden. Die Baustellen und Staus durch erforderliche Umbauten. Jede Menge potenzielle Probleme, Schwierigkeiten, Vorbehalte, Widerstände.

"Idealerweise werden Schwammstadt-Konzepte künftig Teil der kommunalen Bauleitplanung", formuliert der Sprecher des bayerischen Umweltministeriums vorsichtig. "Im Bestand ist die Umsetzung der Maßnahmen ungleich aufwendiger."

Jochen Meissner, in Neu-Ulm Leiter der Hauptabteilung Tiefbau, im Neubaugebiet "Wohnen am Illerpark". Hier entsteht eine Art Mini-Schwammstadt in der Stadt. Foto: Stefan Puchner, dpa

Jochen Meissner, in Neu-Ulm Leiter der Hauptabteilung Tiefbau, weiß das aus jahrzehntelanger Erfahrung. Bei Neu-Ulm mündet die Iller in die Donau, ein Hochwasser flutete an Pfingsten 1999 die Innenstadt, Katastrophenalarm. Die Donauklinik und ein Freizeitbad wurden evakuiert, das Gefängnis geräumt. In den Straßen waren Boote unterwegs. Hunderte Keller mussten ausgepumpt werden. Von 2005 an errichtete die Stadt Hochwasserschutzanlagen. Auch die Kanalisation sollte entlastet werden. Sie immer weiter und weiter zu vergrößern, hätte immense Kosten bedeutet und wäre, was den Hochwasserschutz betrifft, nicht zielführend gewesen. "Es gab damals schon diesen Nachhaltigkeitsansatz", sagt Meissner.

Das erste Wohngebiet, das unter seiner Federführung ein zentrales Versickerungsbecken samt bemerkenswerter Linienentwässerung erhielt, wurde im Ortsteil Gerlenhofen verwirklicht. Linienentwässerung, damit meint Meissner Straßen, die zur Mitte hin leicht abfallend gebaut sind, im Profil wie ein auf den First gestelltes Dach. In der Straßenmitte verläuft eine Rinne, über die das Wasser oberflächig abgeleitet wird. Kommt zu viel Wasser, wird die Straße zu einer Art Rückhaltebecken. Das Wasser steht dann zwar auf ihr, flutet allerdings nicht angrenzende Gebäude. Es ist eine weitere Schwammstadt-Maßnahme.

"In Neubaugebieten können wir frei planen, da haben wir wenig Zwänge"

Neu-Ulm verfolgt das Konzept auch in seinem neuen Baugebiet "Wohnen am Illerpark". Auf knapp zehn Hektar Fläche werden dort nach Angaben der Stadt rund 650 Wohneinheiten hochgezogen, Gesamtkosten 12,5 Millionen Euro, Spatenstich 2022. Ein Grünzug, der die Anlage kreuzt, ist für das Quartier zentral. 2020 hat Neu-Ulm für diese Mini-Schwammstadt in der Stadt den Abwasser-Innovationspreis des bayerischen Umweltministeriums erhalten – und Fördermittel von bis zu 750.000 Euro. "In Neubaugebieten können wir frei planen, da haben wir wenig Zwänge", sagt Jochen Meissner. Ganze Innenstädte in Schwammstädte umzubauen, halte er eher für utopisch. Ob nach dem jüngsten Hochwasser das Bewusstsein für derartige Schutzmaßnahmen gestiegen sei? "Wünschen würde ich es mir", sagt er.

So endet diese Exkursion. Die Luft riecht nach Regen. Wieder beginnt es zu tröpfeln, stärkere Niederschläge bleiben aus. Zumindest an diesem Tag.