Hochwasser im Norden Bayerns wegen Tauwetter und viel Regen

Das Bayerische Umweltlandesamt hat am Dienstag für den Norden Bayerns vor Hochwasser gewarnt. Menschen im Westen von Mittelfranken und im Norden Frankens sollten sich vor Ausuferungen und Überschwemmungen in Acht nehmen. Gefahr gehe auch von kleineren Gewässern aus, wie die Behörde betonte.

Amtliche Warnung der Stufe 1 vor Hochwasser

Für die ansteigenden Pegel sorgten demnach kräftige Regenfälle in Verbindung mit Tauwetter und Schneeschmelze. An der Wetterkonstellation werde sich in den kommenden Tagen voraussichtlich wenig ändern, wie auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Nach Angaben des Umweltlandesamts sei am Mittwoch aber nur in Ausnahmefällen mit weiter steigenden Pegeln zu rechnen. Die amtlichen Warnungen der Stufe 1 seien bis teilweise bis in den Mittwoch gültig und gelten in folgenden Landkreisen:

Main-Spessart

Bad Kissingen

Rhön-Grabfeld

Haßberge

Lichtenfels

Kulmbach

Bamberg

Forchheim

Weißenburg-Gunzenhausen

Eine amtliche Warnung vor Hochwasser der Stufe 2 sprach das Umweltlandesamt zudem für die zwei folgenden Landkreise aus:

Erlangen-Höchstadt

Ansbach