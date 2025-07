Hundstage Bayern: Wie heiß wird es wirklich im kommenden Monat?

Heiße Tage gab es in Bayern heuer schon so einige, die ersten von ihnen bereits im Juni. Doch jetzt erst starten die sogenannten Hundstage, die heute als Bezeichnung für die heißen Tage von Ende Juli bis Ende August gelten. Doch wie sieht die Prognose für den Zeitraum aus? Gibt es viele Hitzetage in Bayern? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt.

Wann sind die Hundstage 2025?

Die Hundstage dauern jeweils vom 23. Juli bis zum 23. August. Mit dem beliebten Haustier haben die Tage dabei wenig zu tun. Ursprünglich, so erklärt es die DWD-Meteorologin Gudrun Mühlbacher, beruht die Bezeichnung der Hundstage auf dem Sternbild „Großer Hund“ – mit dem hellsten Stern des Nachthimmels, dem Sirius. Mehr über die ursprüngliche Bedeutung der Hundstage sowie die damit verbundenen Bauernregeln, lesen Sie hier.

Bereits vor Tausenden Jahren brachten die Hundstage im alten Zweistromland, Mesopotamien, oft die Dürren und heißen Tage mit sich, „Hundstage waren also im Ursprung heiß und trocken“, erklärt Mühlbacher. In Mitteleuropa sei die Witterung von Ende Juli bis Ende August aber anders. „Hier herrschen in diesem Zeitraum oft Südwestwetterlagen vor, die typischerweise unbeständige Wetter mit sich bringen“, so die Meteorologin des DWD. Die Luft werde dann zwar auch oft warm, aber eben auch feucht mit Gewitterneigung.

Hundstage 2025 in Bayern: Müssen nicht die heißesten Tage sein

Sind die Hundstage also nicht unbedingt die heißesten Tage des Jahres? Laut Mühlbacher kann „keine allgemeine Aussage zu den heißesten Tagen im Jahr gemacht werden. Oft haben wir während der Hundstage schon sehr warme, teilweise heiße Wetterbedingungen, aber auch Anfang bis Mitte Juli schon Rekorde in den Temperaturen verzeichnet.“ Auch in Bayern, so die Wetterexpertin, fallen die heißesten Tage des Jahres also nicht unbedingt in den Zeitraum der Hundstage. „Das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Eine pauschale Aussage können wir also nicht machen.“

Doch wie sind die Aussichten in den Hundstagen 2025 – wie heiß wird es bis zum 23. August? „So weit in die Zukunft reichen unsere Vorhersagemodelle nicht“, erklärt der DWD auf Nachfrage. Einigermaßen verlässlich seien lediglich Zehn-Tage-Prognosen möglich. Selbst deren Genauigkeit nimmt jedoch ab, je weiter die Tage vom Zeitpunkt der Vorhersage entfernt liegen.

Hundstage im August: Anfang des Monats könnte es heiß werden

Heiß wird es in den kommenden zehn Tagen demnach kaum. Nördlich der Donau könnten bereits Donnerstag und Freitag (24. und 25. Juli) bis zu 27 Grad erreicht werden, doch es bleibt in den nächsten Tagen in Bayern generell recht durchwachsen. Erwartet werden Regen, teils kräftige Gewitter und Temperaturen von knapp unter 20 Grad bis meist „nur“ 25 Grad.

Sommerlicher könnte es dann Ende der kommenden Woche werden. Am Donnerstag (31. Juli) nähern sich die Temperaturen in Bayern wieder heißeren Werten. Bis zu 26 Grad warm soll es werden. Der Freitag (1. August), der erste offizielle Tag der Sommerferien, wird laut DWD wohl von einem schwachen Hochdruckeinfluss geprägt sein. Das Thermometer klettert auf bis zu 28 Grad im Freistaat.

Basis-Klimavorhersage sieht recht optimistisch aus

Die Basis-Klimavorhersage, die den Zeitraum Juli bis September abdeckt, sieht laut Wetterdienst aber recht optimistisch aus. Im Vergleich zum Mittel des Vergleichszeitraumes von 1991 bis 2020 soll es zwischen einem und zwei Grad wärmer und etwas trockener werden. Diese Prognose gilt jedoch als nicht sonderlich sicher.