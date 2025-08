Die rechtsextreme Identitäre Bewegung und ihr Augsburger Anführer Maximilian Märkl

Seit etwa Anfang des Jahres ist der Augsburger Maximilian Märkl sogenannter „Bundessprecher“ der Identitären Bewegung. Der Verfassungsschutz beschreibt sie als „rechtsextremistischen Personenzusammenschluss“. Max Kramer und Holger Sabinsky-Wolf haben im Milieu der Identitären Bewegung recherchiert und konnten mit „Bundessprecher“ Maximilian Märkl sprechen. Wie dieses Gespräch lief und warum die Identitäre Bewegung vor allem bei jungen Menschen so erfolgreich ist, darüber redet Moritz Weiberg in dieser Folge von „Schon gehört?“ mit Max Kramer.

Die Reportage zu Maximilian Märkl und der Identitären Bewegung:

„Ich bin biodeutsch – es gibt nichts Schöneres“: Wie ein Augsburger zum Anführer von Rechtsextremisten wurde

