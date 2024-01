Lasst uns über Demokratie und Meinungsfreiheit sprechen

Medienprofis unserer Redaktion bieten eine besondere Gesprächsrunde für Schulklassen an und geben Tipps für konstruktiveres Diskutieren.

Wie kann jede und jeder dazu beitragen, unsere Demokratie zu stärken? Warum ist Meinungsfreiheit wichtig? Wie findet ein konstruktiver Dialog statt? Solche Fragen treiben gerade viele Schulklassen um, da in Deutschland Tausende Menschen gegen rechts auf die Straße gehen – am Samstag, 3. Februar, auch in Augsburg und Kempten. Um Antworten auf diese aktuellen Fragen soll es daher am Donnerstag, 1. Februar, bei einer besonderen Gesprächsrunde gehen. Zwischen 10 und 11 Uhr bieten Medienprofis der Augsburger Allgemeinen, der Allgäuer Zeitung und des Norddeutschen Rundfunks einen digitalen Austausch mit Schulklassen an.

Auch NDR-Redakteurin und Psychologin Mareike Makosch ist dabei

Nach dem erfolgreichen ersten Schulstream zum Thema „Die Macht der Bilder“ im Oktober hat sich die Redaktion entschlossen, aus gegebenem Anlass wieder spontan eine exklusive Gesprächsrunde für Schulen anzubieten. Es werden nun dabei sein: Peter Müller (Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen), Sascha Borowski (Leiter der Allgäuer Zeitung und Mitglied des Presserats), Christina Heller-Beschnitt (Reporterin in der Digitalredaktion) und Bildungsredakteurin Sarah Ritschel. Besonderer Gast in der Runde ist Mareike Makosch, Redakteurin beim Norddeutschen Rundfunk und Psychologin, die den Jugendlichen Tipps und Tricks verraten wird, wie sie besser in Dialog mit anderen treten können. Unterstützt wird die Gesprächsrunde von Thomas Adleff, Schulamtsleiter Augsburg Land.

Interessierte Lehrkräfte können sich und ihre Klasse ab Montag, 29. Januar, über das Fortbildungsportal FIBS anmelden. Dort bekommen sie den Zugang zur Videokonferenz, mit der sie die Expertinnen und Experten digital in ihr Klassenzimmer holen können. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren aus allen Schularten. Da Schulen unterschiedliche Unterrichtszeiten haben, schaffen wir es leider nicht, bei jeder Schule genau eine feste Schulstunde zu treffen. Um möglichst gut in den Schulrhythmus zu passen, haben wir das Angebot so konzipiert, dass die Referentinnen und Referenten bis circa 10.45 Uhr sprechen werden. Danach gehen sie auf die Fragen aus dem Chat ein.

Die Idee hinter der Veranstaltung: Schülerinnen und Schüler sollen Impulse bekommen, wie sie verbal für demokratische Werte eintreten und auch dagegenhalten können, wenn die Demokratie angegangen wird. Die Gesprächsrunde kann auch ein Anlass sein, im Nachhinein noch weiter im Unterricht über Demokratie zu sprechen und die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen zu stärken.

Lesen Sie dazu auch