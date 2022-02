Inntal

06:16 Uhr

Komplizierter Grenzverkehr an der deutsch-österreichischen Grenze

Plus Seit Jahren streiten Bayern und Österreich über die Blockabfertigung von Lastwagen. Nun besucht Ministerpräsident Söder Kanzler Nehammer. Finden die beiden endlich eine Lösung?

Von Josef Karg

Wenn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an diesem Donnerstag per Bahn zu Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer nach Wien reist, hat er neben vielen anderen Themen auch ein ganz spezielles im Gepäck: den komplizierten Grenzverkehr zwischen den Nachbarländern. Insbesondere die Blockabfertigung des Güterverkehrs an der Grenze zu Tirol hat in den vergangenen Jahren die Gemüter erhitzt. Denn die Regelung zieht regelmäßig lange Staus von Lastwagen auf der bayerischen Inntalautobahn nach sich. Erst am Montag waren es wieder mehr als 30 Kilometer. Das Verfahren ist im Prinzip einfach: Die Tiroler machen die Grenze bei mehr als 300 Lkw pro Stunde zu. Dann ist erst einmal Schicht im Schacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen