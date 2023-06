Interview

vor 31 Min.

Augsburger Brustkrebsexpertin: "Die Heilungschancen bei Brustkrebs steigen"

Plus Im Schnitt erkrankt jede achte bis zehnte Frau an einem Mammakarzinom. Die Uniklinik Augsburg ist nun Partner in einem Nationalen Spitzenverbund für Tumorerkrankungen. Was das speziell Brustkrebspatientinnen bringt.

Von Daniela Hungbaur Artikel anhören Shape

Die Behandlung von Krebs soll nun in Bayern massiv vorangetrieben werden. Dafür will der neue Verbund von Krebszentren der Universitätskliniken Würzburg, Erlangen, Regensburg und Augsburg, kurz WERA, sorgen, denn dieser ist als eines von sechs Zentren deutschlandweit als Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) ausgezeichnet worden. Frau Prof. Ditsch, Sie leiten das Brustzentrum an der Uniklinik Augsburg und sind Mitglied des Geschäftsführenden Direktoriums NCT WERA. Was bringt der Zusammenschluss speziell für Brustkrebspatientinnen?

Prof. Dr. Nina Ditsch: Es ist eine Auszeichnung für Augsburg gemeinsam mit Würzburg, Erlangen und Regensburg als einer der vier neuen NCT-Standorte für Deutschland ausgewählt worden zu sein. Dass dieser Verbund geschlossen wurde, ermöglicht es uns, nun gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der weiteren bayerischen Unikliniken wie auch den Kooperationspartnern anderer Kliniken und aus dem Bereich der Niederlassung stärker und schneller die Forschung und die Überführung in die klinische Versorgung für Brustkrebspatientinnen voranzutreiben. Durch den Verbund steigt die Manpower an exzellenten Forschenden, es kommen innovative Ideen zusammen mit neuen Projekten und die Umsetzung in die Praxis, die Patienten in der Stadt wie auf dem Land zu Gute kommt, wird deutlich verbessert. Und zwar auf lange Sicht, nicht nur auf bayerischer und nationaler Ebene, sondern auch auf internationaler. Zum einen werden Diagnostik- und Therapiefortschritte bei Brustkrebs ganz erheblich beschleunigt. Besonders hervozuheben ist aber vor allem die Integration von Patientenvertretern als Forschungspartner, zum Beispiel in der Erstellung von Studienkonzepten, um ganz nah an den Wünschen und Nöten von Patienten zu bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen