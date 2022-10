Bayerns Metzger-Chef: Es herrscht Alarmstufe Leberkäs-Semmel

Plus Konrad Ammon ist Vorstandsvorsitzender des Metzgerhandwerks Bayern. Ihm ist angesichts der Preissteigerungen bange vor 2023. Er befürchtet, dass weitere Metzgereien aufgeben.

Herr Ammon, mancher zuckt zusammen, wenn er beim Handwerks-Metzger den Preis für eine Leberkäs-Semmel, sozusagen die Währung der Bayern, erfährt. In München kostet die Köstlichkeit zum Teil schon 3,60 Euro. Wann steigt der Preis auf über vier Euro?