vor 51 Min.

"Es ist an manchen Schulen ganz normal, rechte Witze zu machen"

Plus Die politische Einstellung junger Menschen lässt viele rätseln. Zaradacht Gimo vertritt als Landesschülersprecher mehr als eine Million Jugendliche in Bayern. So beschreibt er seine Generation.

Von Sarah Ritschel

16 Prozent für die AfD, elf für die Grünen, die um 23 Prozentpunkte abstürzen. Und ganz viele Stimmen für kleine, nicht etablierte Parteien. Zaradacht Gimo hat dieses Ergebnis der Europawahl unter Jungwählerinnen und -wählern in Deutschland nicht überrascht. Der Augsburger ist einer von zwölf Landesschülersprechern und -sprecherinnen in Bayern, vertritt die Interessen von mehr als einer Million Kindern und Jugendlichen. Der Landesschülerrat (LSR) – demokratisch gewählt von den Bezirksschülersprechern – zeigt, wie vielfältig die Generation ist, deren Wahlentscheidung so viele rätseln lässt. "Die Landesschülersprecher sind zwischen 15 und 24 Jahre alt. Und sie bilden das komplette politische Spektrum ab", sagt Zaradacht Gimo.

Zaradacht Gimo Zaradacht Gimo ist einer von zwölf Landesschülersprechern in Bayern. Er vertritt die Schülerinteressen gegenüber der Landespolitik. Foto: Quirin Heigl

Gimo besucht die Fachoberschule in Neusäß bei Augsburg – und seine wichtigste Botschaft ist diese: "Die eine junge Generation gibt es nicht. Die junge Generation ist auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Und wenn jetzt jemand sagt, wir Jungen seien schuld daran, dass die Wahl so ausgefallen ist, dann wird das der Sache nicht gerecht. Die Älteren haben ja auch nicht grundlegend anders gewählt."

