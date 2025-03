Hunderte feiern beim St. Patrick’s Day in München

In München haben mehrere Hundert Menschen den St. Patrick’s Day gefeiert. Der irische Nationalfeiertag fand zum 27. Mal in der Landeshauptstadt statt, auch um die „bayerisch-irische Freundschaft“ zu pflegen, betonten die Veranstalter. Dem Brauch nach trugen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Müncher St. Patrick’s Day grün. Mit auffälligen Hüten oder Kilts und begleitet von Dudelsackmusik zogen sie durch die Fußgängerzone der Landeshauptstadt.

In der Parade nahmen laut Veranstalter rund 1500 Menschen teil, unter ihnen auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit seiner Frau Petra und Maeve Collins, der irischen Botschafterin in Deutschland. Mehrere Zehntausend Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Spektakel vom Straßenrand aus. Musikerinnen und Musiker aus Bayern und Irland begleiteten die Veranstaltung. In München fand am außerdem ein irisches Kulturprogramm statt. Bereits am Samstagabend trafen sich Menschen auf dem Odeonsplatz, um sich auf den Feiertag einzustimmen.

Der St. Patrick’s Day am 17. März ist der Nationalfeiertag Irlands und bezieht sich auf den Heiligen Patrick, der Schutzpatron des Landes. Im fünften Jahrhundert brachte der Missionar das Christentum auf die Insel. Von seiner religiösen Bedeutung entwickelte sich der St. Patrick’s Day allerdings zu einem Fest, das die irische Kultur vor allem auch in Ländern feiert, in denen viele Irinnen und Iren leben. (mit dpa)