Diese Bildergalerien haben Sie 2023 am meisten interessiert

No pictures, no news - ein Schlagwort, das auch 2023 gilt. Pünktlich zum Jahreswechsel haben wir die beliebtesten Bildergalerien unserer Redaktion zusammengestellt.

Das Jahr 2023 war zweifelsohne voller bildgewaltiger Momente – stets begleitet von aufmerksamen Fotografinnen und Fotografen aus unserer Redaktion, die ihre Eindrücke in Bildergalerien zusammenstellten. Das waren die beliebtesten Bilderstrecken unserer Redaktion im Jahr 2023:

Platz 10: Katja Krasavice im Lauinger T-Club

Dass es Katja Krasavice als Star, der in erster Linie visuellen Social Media Instagram und Tiktok in unser Bildergalerie-Ranking geschafft hat, ist naheliegend. Mitte Juli trat sie in der Lauinger Disco T-Club auf.

Katja Krasavice rappt im T-Club in Lauingen: Fans jubeln DSDS-Jurorin zu

Platz 9: Augsburger Presseball

Auch Festbälle sind wie geschaffen für Fotomedien. Rund 2000 in Ballkleidern und Smoking herausgeputzte Gäste ließen sich beim 49. Augsburger Presseball Mitte November beim Feiern für den guten Zweck ablichten.

Gäste, Stargast und Impressionen: Die Bilder des Presseballs 2023

Platz 8: Sturm in Neu-Ulm

Anfang Mai traf ein Sturm Neu-Ulm. Zahlreiche Fotos tischtennisballgroßer Hagelkörner erreichten unsere Redaktion. Ein Anblick, der die Neu-Ulmer Bildergalerie auf Platz 8 unseres Rankings brachte.

Unwetter im Kreis Neu-Ulm: Hagel verwandelt Region in Schneelandschaft

Platz 7: Unwetterschäden in Nördlingen

Unwetter gehörten eindeutig zu den stärksten Bildmotiven in diesem Jahr. Die Fotos vom Sturm in Nördlingen Ende August landen im Mittelfeld unseres Bildergalerie-Rankings. Die Kolleginnen und Kollegen fotografierten zahlreiche Feuerwehreinsätze, ausgepumpte Keller und umgestürzte Bäume.

Bilder vom Unwetter in Nördlingen zeigen die Verwüstungen in der Stadt

Platz 6: Gewitter in Augsburg

Ein ähnliches Bild ergab sich nach einem Unwetter in Augsburg Mitte Juli. Der Sturm brachte Bäume zum Einsturz und den Verkehr bis zum nächsten Morgen an seine Grenzen.

Gewitter treffen Augsburg hart: Welche Spuren der Sturm hinterlässt

Platz 5: Prinz Ludwig heiratet

Viel angeschaut wurden aber nicht nur Bilder von Blitzgewittern am Horizont. Der Ururenkel des letzten bayerischen Königs, Ludwig Prinz von Bayern, heiratete Ende Mai in München. Das Großereignis landet auf Platz 5 in unserer Liste.

Die Hochzeit von Prinz Ludwig und Sophie-Alexandra in Bildern

Platz 4: Tödlicher Lkw-Unfall auf der A8

Erst kurz vor Weihnachten kam es zu einem tödlichen Unglück auf der A8. Bei einem schweren Unfall starb ein Lkw-Fahrer. Die Fotos der völlig zerstörten Fahrzeuge finden Sie hier.

Tödlicher Unfall auf der A8 bei Derching: Bilder vom Einsatz

Platz 3: Amoklauf in Langweid

Ein weiteres tragisches Ereignis ist auf einem Top-Platz unseres Rankings gelandet. In Langweid schoss ein Mann fünf Menschen nieder, von denen drei starben. Die Bilder des Großaufgebots der Polizei sind auf Platz 3.

Mann erschießt in Langweid drei Menschen: Bilder des Polizeieinsatzes

Platz 2: Unwetter im Augsburger Landkreis

Die Spitze des Rankings bildeten in diesem Jahr allerdings zwei Sturm-Bildergalerien. Auf Platz 2 sind die Folgen eines Unwetters im Landkreis Augsburg Ende August zu sehen.

Die Unwetter-Bilanz im Landkreis Augsburg in Bildern

Platz 1: Hagelsturm in Augsburg Stadt

Auf dem Spitzenplatz sind die Folgen desselben Sturms in Augsburg Stadt zu sehen.

Aufräumarbeiten nach dem Unwetter am Samstag über Augsburg