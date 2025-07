Abschluss der Ritterspiele: Ein Puppenspieler wird Gauklerkönig

Allem Regen zum Trotz standen die Ritter auch am Sonntag wieder Spalier, als Prinz Luitpold von Bayern zusammen mit Andrea Kümpfbeck, Chefredakteurin der Augsburger Allgemeinen, unter großem Jubel der Menge die Arena des Kaltenberger Ritterturniers betrat, dem weltweit größten Ritterturnier der modernen Zeit. Mit im Gepäck: der Gauklerstab. Mit der begehrten Auszeichnung kürt die Augsburger Allgemeine jährlich den Gauklerkönig, den besten aller Akrobaten auf dem Mittelalterspektakel. Gemäß der Tradtition übergaben Andrea Kümpfbeck und Prinz Luitpold, Hausherr und Gründer des Turniers, den Stab am letzten Turniertag an den Gauklerkönig. Dieses Jahr ging das von Silberschmied Roman Zanker handgefertigte Zepter aus Messing und Holz an die Gruppe „Theatrum Diaboli“ – einer Mischung aus Marionettentheater und Varieté.

Augsburger Allgemeine kürt Gauklerkönig zusammen mit bayerischem Prinzen

Insgesamt zehn Einzelkünstler und Gruppen standen 2025 zur Wahl. Im Rahmen eines Online-Votings konnten die Zuschauer für ihre Favoriten stimmen. „Teufel“, so der Künstlername des Mannes hinter den Marionetten, überzeugte mit seiner vor allem bei Kindern beliebten Darbietung: Seiltänzer, die scheinbar schwerelos über dünne Fäden balancieren, Drachen, die feurig durch die Lüfte gleiten, oder Künstler, die auf dem Einrad ihre Runden drehen – alle an Schnüren und gelenkt von Künstler Teufel, der neben seinem Theater auch als Leadsänger der Mittelalterband „Tanzwut“ in Kaltenberg auf der Bühne steht.

Hausherr und Schirmherr Prinz Luitpold von Bayern würdigte in seiner Ansprache das Engagement und die Kreativität aller teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler. „Es ist mir eine besondere Ehre, dass einige davon schon seit 40 Jahren dabei sind“, betonte er.

Kaltenberger Ritterturnier: Gewinnergruppe besser bekannt als Band „Tanzwut“

Die Organisatoren zeigten sich rundum zufrieden: Neben dem Turnier sorgten wieder das umfangreiche Programm auf fünf Bühnen sowie die 150 Marktstände für eine mittelalterliche Atmosphäre, die erneut tausende Besucher begeistern konnte. Besonders der Höhepunkt, das Ritterturnier, ließ das Publikum wieder staunen und glänzte durch das Zusammenspiel aus historischer Authentizität und moderner Unterhaltung. Vom regnerischen Wetter am letzten Wochenende ließen sich weder Ritter noch Zuschauer abschrecken, die Arena war bis auf den letzten Platz besetzt.

Der frisch gekürte Gauklerkönig und das gesamte Künstlerensemble kündigten schon an, im nächsten Jahr wieder nach Kaltenberg zurückkehren zu wollen, um die Arena und das Festgelände erneut mit kreativer Energie zu füllen und das Publikum zu begeistern.