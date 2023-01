Missbrauchsopfer treffen Justizminister: Forderungen nach Ombudsstelle werden lauter

Es sei das erste Mal gewesen, dass ein bayerischer Staatsminister sämtliche Missbrauchsbetroffene zu einem persönlichen Gespräch eingeladen habe, sagt ein Teilnehmer. Was er und andere nun fordern.

Kurz vor dem ersten Jahrestag der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens für das Erzbistum München und Freising hat sich Bayerns Justizminister Georg Eisenreich ( CSU) am Montag mit den Sprecherinnen und Sprechern aller unabhängigen Betroffenenbeiräte der bayerischen katholischen Bistümer getroffen. Einer der Teilnehmer, Richard Kick, sprach kurz danach am Abend von einem "positiven Zeichen". Es sei das erste Mal überhaupt gewesen, dass ein bayerischer Staatsminister sämtliche Missbrauchsbetroffene zu einem persönlichen Gespräch eingeladen habe.

Eisenreich: Jedes Bistum muss unabhängiges Gutachten zu sexuellem Missbrauch in Auftrag geben

Kick, der Mitglied des unabhängigen Betroffenenbeirats der Erzdiözese München und Freising ist, zufolge soll es bereits am Donnerstag auch ein Treffen Eisenreichs mit den Sprechern der unabhängigen Aufarbeitungskommissionen der Bistümer geben.

Bei dem etwa zweistündigen Treffen, das am Montagnachmittag begann, habe der Justizminister seine Forderung nach einer Anlaufstelle für Missbrauchsbetroffene in Bayern, eine Art Ombudsstelle, bekräftigt. Wie auch seine Forderung, dass jedes Bistum ein unabhängiges Gutachten zu sexuellem Missbrauch in Auftrag geben müsse.

Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, ärgerte sich kürzlich über den bayerischen Justizminister. Foto: Sven Hoppe, dpa (Archivbild)

Damit hatte der CSU-Politiker erst vor wenigen Wochen den Münchner Kardinal Reinhard Marx gegen sich aufgebracht. Die Ombudsstelle solle die Kirche einrichten, der Staat könne "eine moderierende Rolle" einnehmen, sagte Eisenreich im Rechtsausschuss des Landtags. Ähnliche Forderungen gibt es seitens der Landtags-Grünen und der Landtags-FDP sowie von anderen Betroffenenvetretern. Marx reagierte verärgert auf Eisenreichs Kritik: "Ich sehe nichts und weiß gar nicht, wie man dazu kommen kann, zumindest auf unser Bistum bezogen, zu behaupten: Die Kirche kann's nicht. Das ist unglaublich!" Wenn sich der Staat bei dem Thema mehr engagieren wolle, sei er sehr dafür. "Das muss dann aber für alle Bereiche gelten, nicht nur für die Kirche."

Gespräch von Missbrauchsopfern und Justizminister: Anlaufstelle für Betroffene gefordert

Bereits im vergangenen Juni hatte Eisenreich im Interview mit unserer Redaktion die Frage klar verneint, ob ihm reiche, was die katholische Kirche zur Missbrauchsaufklärung und -aufarbeitung beitrage. "Aus meiner Sicht muss sie die Betroffenen in den Mittelpunkt stellen, empathischer auf sie zugehen und eine unabhängige Beratung sicherstellen", erklärte er damals.

Richard Kick sagte nun: "Für uns ist es wichtig, dass diese Ombudsstelle unabhängig ist und staatlich begleitet und kontrolliert wird." Schließlich trauten viele Betroffene der Kirche nicht. Wo die Stelle, bei der Betroffene psychologische oder juristische Hilfe erhalten sollen, letztlich angesiedelt sei, sei nicht entscheidend. "Der Staat muss endlich seine Fürsorgepflicht wahrnehmen", sagte er – und zwar für alle Betroffenen, also auch jene, die in Familien oder Vereinen sexuelle Gewalt erfahren hätten. Die Sprecherinnen und Sprecher der Betroffenenbeiräte der bayerischen Bistümer wollen sich auch deshalb nun unter anderem an das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales oder das für Unterricht und Kultus wenden.