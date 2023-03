Kirche

vor 16 Min.

Synodaler Weg: Was machen nun Bayerns Bischöfe?

Kardinal Reinhard Marx (Mitte), Erzbischof von München und Freising, vor kurzem während der letzten Vollversammlung des Synodalen Wegs in Frankfurt am Main.

Plus Der innerkirchliche Reformprozess ist beendet – und geht weiter. Die große Frage lautet: Was wird umgesetzt? Bundesweit blickt man dabei sehr genau auf die bayerischen Oberhirten.

Von Daniel Wirsching Artikel anhören Shape

Die katholischen bayerischen (Erz-)Bischöfe geben sich wortkarg. Wir baten um die Beantwortung dreier Fragen: Nehmen Sie am „Synodalen Ausschuss“ teil? Werden Sie die Predigterlaubnis für Nicht-Geweihte umsetzen? Erlauben Sie offiziell Segensfeiern für homosexuelle Paare? Die Kleriker könnten einfach mit Ja oder Nein antworten, doch einfach ist wenig nach der letzten Vollversammlung des innerkirchlichen Reformprozesses „Synodaler Weg“ in Frankfurt am Main.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen